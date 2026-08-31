Ταμπόρδα: «Έχω την υποχρέωση να δημιουργώ γκολ για τους συμπαίκτες μου, αλλά και να σκοράρω»

Οι δηλώσεις του Βισέντε Ταμπόρδα στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδειακού.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα ήταν από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στη νίκη επί του Λεβαδειακού, καθώς από δικό του κόρνερ προήλθε το αυτογκόλ του Κωστή και από δικό του φάουλ ο Ντέσερς έκαν το τελικό 2-0. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός στις δηλώσεις του στη NOVA χαρακτήρισε υποχρέωση του να δημιουργεί γκολ για τους συμπαίκτες του, όπως και να σκοράρει.

Οι δηλώσεις του Βισέντε Ταμπόρδα

Για το παιχνίδι:

«Προφανώς το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις, αλλά νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ελέγξαμε το παιχνίδι, τόσο με την μπάλα όσο και χωρίς αυτήν, και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Ήμασταν σωστοί και με καθαρό μυαλό στη δημιουργία του παιχνιδιού. Είχαμε περισσότερες ευκαιρίες για να αυξήσουμε το σκορ, αλλά πιστεύω ότι όσο περνούν τα παιχνίδια, θα έρθουν και περισσότερα γκολ».

Για τη βελτίωση που θα έρθει στην ομάδα:

«Πιστεύω ότι σήμερα κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Όπως λέω, είχαμε ευκαιρίες να πετύχουμε περισσότερα γκολ, αλλά και ο αντίπαλος παίζει.

Νομίζω ότι όσο περνούν τα παιχνίδια θα νιώθουμε όλο και πιο άνετα και, προφανώς, πρέπει να βελτιωθούμε. Αλλά είναι πάντα καλό να προπονείσαι και να δουλεύεις πάνω σε πράγματα έχοντας κερδίσει το Σαββατοκύριακο».

Για τις ασίστ του:

«Νομίζω ότι είναι και δική μου δουλειά, αυτό είναι που πρέπει να κάνω. Είμαι ένας παίκτης που έχει την υποχρέωση να δημιουργεί γκολ για τους συμπαίκτες του, αλλά και να τα πετυχαίνει ο ίδιος. Οπότε, αυτή τη στιγμή, νιώθω καλά κάνοντάς το και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν».