Ο Φαμπιάνο αποκόμισε ένα αιμάτωμα από το παιχνίδι του Άρη με τον ΟΦΗ και μένει να φανεί εάν θα είναι έτοιμος για το ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ανησυχία επικρατούσε στις τάξεις του Άρη για την κατάσταση του Φαμπιάνο μετά τον αγώνα με τον ΟΦΗ. Ο αρχηγός των Θεσσαλονικιών αποχώρησε τραυματίας και υποβασταζόμενος από το ματς με τους Κρητικούς και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, έχει αιμάτωμα στο μηρό και το πρωί της Τετάρτης (2/9), με την επιστροφή στις προπονήσεις θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του.

Συνεπώς μένει να φανεί εάν ο κεντρικός αμυντικός του Άρη θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στην ερχόμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (5/9, 21:00) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Από εκεί και πέρα, στην προπόνηση της Δευτέρας οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Αποκατάσταση για το πρώτο, νευρομυϊκή ενεργοποίηση, παιχνίδια σε περιορισμένο χώρο και διαλειμματικά τρεξίματα υψηλής ταχύτητας για το δεύτερο γκρουπ.

Οι παίκτες του Άρη θα έχουν ρεπό την Τρίτη (1/9) και επί της ουσίας από την Τετάρτη θα αρχίσει η δουλειά για το ματς με τον Δικέφαλο.