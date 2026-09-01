Ο Μανού Γκαρθία έκανε ιδανική πρεμιέρα καθώς ο Ομάρ Ρίτσαρντς βρίσκεται σε στάδιο ενσωμάτωσης και ο Μάρτιν Χόνγκλα προσπαθεί να βρει τα πατήματά του…

Τρεις ποδοσφαιριστές, τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τους ποδοσφαιριστές που πήραν το βάπτισμα του πυρός στη νίκη επί του ΟΦΗ. Κοινός παρονομαστής είναι η προσπάθεια ενσωμάτωσης στο σύνολο και κυρίως, αυτή της κατανόησης του στιλ παιχνιδιού της ομάδας. Αυτό ισχύει σε μικρότερο βαθμό για τον Μάρτιν Χόνγκλα ο οποίος συνεργάστηκε με τον Μιχάλη Γρηγορίου στο δεύτερο μισό του περσινού Πρωταθλήματος. Αντιθέτως, για τους Μανού Γκαρθία και Ομάρ Ρίτσαρντς, ήταν η πρώτη φορά.

Ξεκινώντας από τον Ισπανό επιθετικό, είναι αλήθεια ότι έκανε ιδανική πρεμιέρα. Για περίπου 30-35 αγωνιστικά λεπτά ανταποκρίθηκε στη σχηματισμένη εικόνα στο μυαλό των φίλων του Άρη. Ενός ποδοσφαιρικού καλλιτέχνη ο οποίος στην τελευταία διετία πρόσθεσε ουσία στο παιχνίδι του και κυρίως, απέκτησε τελειώματα. Κακά τα ψέματα, ήταν κάτι που δεν διέθετε σε ικανοποιητικό βαθμό στα δύο πρώτα χρόνια της συνεργασίας του με τον Άρη. Από την άλλη πλευρά, ο Μιχάλης Γρηγορίου θα προτιμούσε πιο ουσιαστική κίνηση μεταξύ των γραμμών. Οι δε αντοχές του Ισπανού ήταν έως για περίπου 50 λεπτά. Καμία έκπληξη για έναν παίκτη ο οποίος ήταν μεν σε full ρυθμούς αλλά δεν έπαιξε με την πρώην ομάδα του για περίπου 15 ημέρες. Σίγουρα όμως, είναι ευκολότερο για τον Μανού να φτάσει στο επίπεδο φυσικής και αγωνιστικής κατάστασης που επιθυμεί.

Αντιθέτως, στο μυαλό του Ομάρ Ρίτσαρντς κυριάρχησε η σκέψη αποφυγής του λάθους ή ακόμη, ενός άσκοπου ανεβάσματος που θα έθετε σε κίνδυνο την ομάδα. Ο Βρετανός είναι αυθεντικός full back, σε σχέση όμως με την εικόνα που υπάρχει γι’ αυτόν, εμφανίστηκε συγκρατημένος αλλά και αγχωμένος απέναντι στον ΟΦΗ. Προφανέστατα είναι σε φάση δημιουργίας γραμμών επικοινωνίας με τους συμπαίκτες του. Γενικώς, επιθετικά, η αριστερή πλευρά του Άρη δεν λειτούργησε έτσι όπως θα έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο. Σε αυτό ίσως να συνετέλεσε και το γεγονός της χρησιμοποίησης του Σεμπάστιαν Παλάσιος σ’ αυτή την πτέρυγα η οποία αποδεδειγμένα δεν του ταιριάζει. Γι’ αυτόν τον λόγο, στα τελευταία 10-12 λεπτά του πρώτου μέρους, ο Αργεντίνος άλλαξε πλευρά με τον Μπενχαμίν Γκαρέ.

Καταλήγοντας στον Μάρτιν Χόνγκλα, o Καμερουνέζος μέτρησε 15 λεπτά συμμετοχής στην επανεμφάνισή του έπειτα από την επέμβαση στο γόνατο. Δεν έκανε κάτι… φοβερό, δεν είχε όμως και πρόβλημα στον έλεγχο της μεσαίας γραμμής. Ουσιαστικά βρίσκεται σε διαδικασία επιστροφής και προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Μιχάλης Γρηγορίου σκοπεύει τη σταδιακή αύξηση των λεπτών συμμετοχής του καθώς στο αρχικό πλάνο της ομάδας, ο Χόνγκλα έχει βασικό ρόλο δίπλα στον Ούρος Ράσιτς ή μάλλον θα εναλλάσσεται με τον Ντέλε Μπασίρου ο οποίος είναι ανέτοιμος. Με τη διαφορά ότι στην πορεία της σεζόν, δεν αποκλείεται, να δούμε τον Χόνγκλα και στο κέντρο της άμυνας.