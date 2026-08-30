Με πανέμορφα γκολ των Μανού Γκαρθία και Κουαμέ ο ορμητικός Αρης νίκησε εύκολα 2-1 τον απογοητευτικό ΟΦΗ, γράφοντας το δεύτερο σερί τρίποντο στον απολογισμό του – Ο Χριστογεώργος απέκρουσε πέναλτι του Ράσιτς στο 88', μείωσε στο φινάλε ο Κόντρο.

Ο Μανού Γκαρθία έκανε ιδανική πρεμιέρα καθώς ο Κριστιάν Κουαμέ σημείωσε ένα υπέροχο γκολ και ο Άρης επικράτησε του ΟΦΗ με 2-1 στο «Κλ. Βικελίδης» κάνοντας το 2Χ2 στη Superleague.

Ο Ισπανός επιθετικός επέστρεψε στο «Κλ. Βικελίδης» με τρόπο ιδανικό. Αυτός «ξεκλείδωσε» το παιχνίδι για τον Άρη στο 3ο λεπτό του αγώνα ενώ ο Κριστιάν Κουαμέ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα σ’ έναν αγώνα όπου στο πρώτο ημίχρονο ο ΟΦΗ είχε την κατοχή μπάλας και οι γηπεδούχοι τις ευκαιρίες. Στο δεύτερο ήταν κυρίαρχοι, θα μπορούσαν να είχαν πετύχει πολλά περισσότερα τέρματα ενώ ο Ούρος Ράσιτς αστόχησε σε πέναλτι. Ο Κόδρο επίσης σκόραρε στο ντεμπούτο του γισ τον ΟΦΗ.

Έτσι έπαιξαν…

Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα καθώς ο Ομάρ Ρίτσαρντς έκανε ντεμπούτο στο αριστερό άκρο της άμυνας έχοντας απέναντί του τον Νοά Φαντιγκά ενώ Φαμπιάνο και Γένσεν παρέμειναν οι δύο στόπερ μπροστά από τον τερματοφύλακα Βέλιο. Στο 4-2-3-1 του Άρη, ο Μανού Γκαρθία αγωνίστηκε μπροστά από τους Ράσιτς-Μπασίρου ενώ στην επιθετική τριάδα, παρέμειναν στα άκρα οι Παλάσιος-Γκαρέ καθώς ο Καντεβέρε επέστρεψε στην κορυφή.

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τα 10/11 πρόσωπα που του εξασφάλισαν την πρόκριση στους ομίλους του Europa League και τον ίδιο σχηματισμό (3-4-3) με τη διαφορά ότι στην τριάδα των στόπερ μπήκε ο Κρίζμανιτς (αντί του τραυματία Σιέλη) μαζί με τους Πούγγουρα-Νικολάου. Ντίκμαν και Αθανασίου ήταν οι πλάγιοι full back πίσω από τους Αϊτόρ-Φούντα ενώ Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος ήταν οι κεντρικοί μέσοι καθώς ο Τιάγκο Νους (αρχικά) τοποθετήθηκε στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Μανού ήρθε με… δώρο

Ο Μανού Γκαρθία έκανε ιδανική πρεμιέρα καθώς στην απόπειρα απομάκρυνσης της μπάλας από τον Ντίκμαν, ο Ράσιτς έκανε κεφαλιά-πάσα στον Ισπανό κι αυτός με υποδειγματικό πλασέ άνοιξε το σκορ (1-0, 3’). Ο ΟΦΗ πήρε την μπάλα στα πόδια του αλλά αδυνατούσε να βάλει παίκτες στην περιοχή του Άρη, πολλώ δε μάλλον να γίνει απειλητικός. Ίσα-ίσα που οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να είχαν αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων αλλά στο 22’ ο Καντεβέρε δεν εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Νικολάου. Γενικώς ο Άρης έπαιξε περισσότερο πίσω από την μπάλα, βασίστηκε στο καλό παιχνίδι του Καντεβέρε ο οποίος κατέβασε πολλές μπάλες δημιουργώντας προϋποθέσεις, αλλά δεν αξιοποίησε τις στιγμές του.

Ο Βέλιο νίκησε τον Τιάγκο Νους

Αυτό που δεν κατάφερε να δημιουργήσει με την μπάλα στα πόδια, ο ΟΦΗ το βρήκε από την λανθασμένη συνεννόηση μεταξύ Φαμπιάνο-Γένσεν στο 30’. Ο Τιάγκο Νους νίκησε και τους δύο στο σπριντ, όχι όμως και τον Ρικάρντο Βέλιο ο οποίος έδιωξε στο τετ α τετ. Γενικώς οι τερματοφύλακες την έκαναν τη δουλειά τους στο πρώτο ημίχρονο καθώς στο 36’ ο Χριστογεώργος σταμάτησε και τον Μπενχαίμ Γκαρέ, όπως και τον Μανού Γκαρθία στο 42’. Ο ΟΦΗ έγινε πιο απειλητικός όταν προσπάθησε να δημιουργήσει από την αριστερή πλευρά αλλά πλην μιας προσπάθειας του Νους – όπου η μπάλα κόντραρε στο σώμα του Γένσεν – δεν δημιούργησε προϋποθέσεις.

Ο Γιαννιώτας δεν μετουσίωσε την προσπάθεια του Ράσιτς

Ο Χρήστος Κόντης προχώρησε δύο αλλαγές στην έναρξη του δεύτερου μέρους με την είσοδο των Καραχάλιου-Μπόρχα Γκονζάλες καθώς ο Μιχάλης Γρηγορίου αντικατέστησε τον Παλάσιος με τον Γιαννιώτα. Ο Έλληνας επιθετικός – στο 50’ – δεν αξιοποίησε την εξαιρετική προσπάθεια του Ράσιτς καθώς αντί να πάει κατευθείαν στην εστία (κινούμενος στον χώρο), περιορίστηκε σ’ ένα χλιαρό σουτ.

Στο ισορροπημένο πρώτο 15λεπτο του δεύτερου μέρους, ο Μιχάλης Γρηγορίου συνέχισε αλλάζοντας και τα υπόλοιπα 2/4 της επιθετικής γραμμής του αντικαθιστώντας τους Καντεβέρε-Μανού με τους Μιρ-Κουαμέ στο 58’. Τρία λεπτά αργότερα ο Γιαννιώτας έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε στη σέντρα του Γκαρέ αλλά στην κεφαλιά που επιχείρησε η μπάλα έφυγε λίγο έξω από την εστία. Αντιθέτως, ο Ράφα Μιρ πέταξε στα σκουπίδια τη δική του, δευτερόλεπτα μετά.

Οι αλλαγές δεν έκαναν τον ΟΦΗ καλύτερα, ίσα-ίσα που έμεινε στο παιχνίδι λόγω των κακών τελειωμάτων των παικτών του Άρη κι αυτό οδήγησε τον Χρήστο Κόντη σε νέες αλλαγές με την είσοδο στον αγώνα του Αποστολάκη αλλά και του Κόδρο στο ντεμπούτο του έμπειρου επιθετικού.

Η τρομερή έμπνευση του Κουαμέ

Αυτή έγινε στο 68’ όταν η άμυνα του ΟΦΗ και πάλι ήταν σε ανισορροπία και καθώς ο Χριστογεώργος βγήκε μακριά από την εστία του, έδιωξε την μπάλα πάνω στον Κουαμέ και ο τελευταίος την πέρασε πάνω απ’ όλα για το 2-0. Ο Άρης διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και στο 82’. Στο 86’ και μετά από παρέμβαση του VAR, ο Παπαπέτρου καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Άρη σε τράβηγμα στον Κουαμέ καθώς ο τελευταίος έμπαινε στην περιοχή αλλά ο Ράσιτς πέταξε στα σκουπίδια την ευκαιρία για το 3-0.

Αντιθέτως, αυτός που σκόραρε, επίσης στο ντεμπούτο του, ήταν ο Κόδρο καθώς στην παράλληλη σέντρα από αριστερά κανείς παίκτης του Άρη δεν έδιωξε την μπάλα και ο φορ του ΟΦΗ την έστειλε στα δίχτυα

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Μανού Γκαρθία, Γκαρέ, Φαντιγκά, Γένσεν (Άρης), Μπουχαλάκης, Πούγγουρας (ΟΦΗ)

MVP: Ο Μανού Γκαρθία δεν είναι έτοιμος αλλά αυτός «ξεκλείδωσε» το παιχνίδι με το γκολ που πέτυχε.

Στο ύψος τους: Ο Ράσιτς τα χάλασε με το χαμένο πέναλτι καθώς ο Γένσεν αρχίζει να… μαθαίνει τη θέση του στόπερ. Ο Κουαμέ έδωσε ενέργεια και γκολ με την είσοδό του στο γήπεδο.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Πολλά λάθη από την τριάδα των στόπερ του ΟΦΗ.

Η «γκάφα»: Στην ίδια… ευθεία μπαίνουν αυτή του Ντίκμαν στη φάση του γκολ με την κακή συνεννόηση μεταξύ Φαμπιάνο-Γένσεν που έδωσαν τετ α τετ στον Νους.

Το «στραγάλι»: Ο Παπαπέτρου ελέγχεται για δεύτερη κίτρινη στον Μπουχαλάκη στο πρώτο ημίχρονο. Δεν απέφυγε τα λάθη και κάποια ήταν σημαντικά. Στη φάση του πέναλτι ειδοποιήθηκε από το VAR, είδε το τράβηγμα στον Κουαμέ και καταλόγισε το πέναλτι.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης βρήκε το γκολ στην πρώτη φάση του, ο ΟΦΗ είχε την μπάλα στα πόδια του από το 15’ έως το 40’ αλλά (πλην της φάσης του Νους) δεν ήταν απειλητικός και το δεύτερο ημίχρονο ανήκε συντριπτικά στους «κίτρινους» οι οποίοι θα μπορούσαν αν είχαν πετύχει πιο ευρεία νίκη.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Μπασίρου (80’ Χόνγκλα), Ράσιτς, Μανού Γκαρθία (58’ Κουαμέ), Γκαρέ (90’ Πετρίς), Παλάσιος (46’ Γιαννιώτας), Καντεβέρε (58’ Μιρ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Πούγγουρας, Ντίκμαν (46’ Μπόρχα Γκονζάλες), Αθανασίου, Μπουχαλάκης (46’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Αϊτόρ (65’ Αποστολάκης), Φούντας (79’ Θεοδοσουλάκης), Νους (65’ Κόδρο)