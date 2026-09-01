Ο Άβρααμ Γκραντ βρίσκεται σε διαδικασία εκμάθησης του περιβάλλοντος του Άρη και στο πλαίσιο αυτό επισκέφθηκε και παρακολούθησε την προπόνηση της Κ19 του Άρη.

Ο Άβρααμ Γκραντ παραμένει στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει αυτές τις ημέρες τις επαφές του με τα διαφορετικά κομμάτια του οργανισμού του Άρη, επιχειρώντας να αποκτήσει μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα. Μετά την παρουσία του στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ βρέθηκε σήμερα (1/9) στις προπονητικές εγκαταστάσεις στο Ρύσιο, αυτή τη φορά για να παρακολουθήσει από κοντά την προπόνηση της Κ19.

Ο Ισραηλινός ήταν μαζί με τον Ρούμπεν Ρέγες και είχε την ευκαιρία να γνωριστεί με τον προπονητή της ομάδας, Χρήστο Νάιντο, καθώς και τον γενικό αρχηγό, Πάνο Αλεξιάδη, ενώ στο τέλος φωτογραφήθηκε με το σύνολο της ομάδας. Η συγκεκριμένη παρουσία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθειά του να μπει βαθύτερα στην καθημερινότητα του Άρη και να κατανοήσει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας του κλαμπ, όχι μόνο σε επίπεδο πρώτης ομάδας αλλά και σε επίπεδο υποδομών.

Από τη στιγμή που έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ο Γκραντ έχει ήδη γνωριστεί με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος μάλιστα αναφέρθηκε στην πρώτη του γνωριμία με τον Ισραηλινό, τον Ρούμπεν Ρέγες και τους ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας, παρακολούθησε προπόνηση, βρέθηκε στο γήπεδο για το ματς με τον ΟΦΗ και πλέον είχε την πρώτη του επαφή και με την Κ19. Η επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες, χωρίς να αποκλείεται να επιστρέψει ξανά σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς η παρουσία του στον σύλλογο έχει ενεργό χαρακτήρα.