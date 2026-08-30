Άρης: Αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Φαμπιάνο
Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός αντιμετώπισε πρόβλημα στο γόνατο και στα πρώτα λεπτά του αγώνα και χτύπησε ξανά, δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ. Μάλιστα δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει το παιχνίδι και αφού αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο, με τον ίδιο τρόπο πήγε και στα αποδυτήρια. Προφανώς θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό, σε κάθε περίπτωση όμως η κατάστασή του ανησυχεί τους ανθρώπους του Άρη.
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