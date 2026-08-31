Ουναΐ: Παναθηναϊκός - Πιέζει το «τριφύλλι», περιμένει κι άλλη προσφορά η Τζιρόνα λένε οι Ισπανοί

Σωτήρης Μυκονίου
Ουναΐ: Παναθηναϊκός - Πιέζει το «τριφύλλι», περιμένει κι άλλη προσφορά η Τζιρόνα λένε οι Ισπανοί

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Ιβάν Κουιρός, ο Παναθηναϊκός πιέζει για να κάνει τον Αζεντίν Ουναΐ τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Ελλάδα.

H σχετική ανάρτηση:

«Η Τζιρόνα δεν έχει συμφωνήσει με κανένα σύλλοφο, για τον Azz Ounahi.

Τις τελευταίες ώρες, πιέζουν έντονα ο Παναθηναϊκός, που του προσφέρει να γίνει ο υψηλότερα αμειβόμενος στην Ελλάδα, και η PSV.

Ο Άγιαξ, που είχε φτάσει σε συμφωνία συμβολαίου με τον Μαροκινό, αποχωρεί από τη διαπραγμάτευση.

 

Η Τζιρόνα ελπίζει ότι θα έρθει ακόμα κάποια μεγάλη προσφορά από άλλον σύλλογο».

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα