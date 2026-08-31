Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Ιβάν Κουιρός, ο Παναθηναϊκός πιέζει για να κάνει τον Αζεντίν Ουναΐ τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Ελλάδα.

H σχετική ανάρτηση:

«Η Τζιρόνα δεν έχει συμφωνήσει με κανένα σύλλοφο, για τον Azz Ounahi.

Τις τελευταίες ώρες, πιέζουν έντονα ο Παναθηναϊκός, που του προσφέρει να γίνει ο υψηλότερα αμειβόμενος στην Ελλάδα, και η PSV.

Ο Άγιαξ, που είχε φτάσει σε συμφωνία συμβολαίου με τον Μαροκινό, αποχωρεί από τη διαπραγμάτευση.

Η Τζιρόνα ελπίζει ότι θα έρθει ακόμα κάποια μεγάλη προσφορά από άλλον σύλλογο».