Ουναΐ: Παναθηναϊκός - Πιέζει το «τριφύλλι», περιμένει κι άλλη προσφορά η Τζιρόνα λένε οι Ισπανοί
H σχετική ανάρτηση:
«Η Τζιρόνα δεν έχει συμφωνήσει με κανένα σύλλοφο, για τον Azz Ounahi.
Τις τελευταίες ώρες, πιέζουν έντονα ο Παναθηναϊκός, που του προσφέρει να γίνει ο υψηλότερα αμειβόμενος στην Ελλάδα, και η PSV.
Ο Άγιαξ, που είχε φτάσει σε συμφωνία συμβολαίου με τον Μαροκινό, αποχωρεί από τη διαπραγμάτευση.
Η Τζιρόνα ελπίζει ότι θα έρθει ακόμα κάποια μεγάλη προσφορά από άλλον σύλλογο».
El Girona FC no ha cerrado NADA con ningún club, por Azz Ounahi.— Ivan Quirós (@QuirosRuiz) August 31, 2026
En las últimas horas, aprietan con fuerza Panathinaikós, que le ofrece ser el mejor pagado de Grecia y PSV Eindhoven.
El Ajax, que llegó a tener acuerdo contractual con el marroquí, se retira de la puja.
El GFC… pic.twitter.com/kcbNcqaSej
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.