Παναθηναϊκός: Οι «ντόπες» του κόσμου στους παίκτες πριν το ματς με Λεβαδειακό
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Οι φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας στην Λιβαδεικά αποθεώνοντας τους παίκτες πριν το ματς με τον Λεβαδειακό.
Πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό την φετινή Super League, με τους... πράσινους να φιλοξενούνται από τον Λεβαδειακό στην Βοιωτία. Ένα παιχνίδι στο οποίο ουσιαστικά οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ θα είναι σαν να παίζουν εντός έδρας, με τον κόσμο της ομάδας να εξαφανίζει τα εισιτήρια.
Οι φίλοι του «τριφυλλιού» βρέθηκαν και στο ξενοδοχείο που έμενε η αποστολή και αναχωρώντας για το γήπεδο αποθέωσαν τους παίκτες «ντοπάροντάς» τους ψυχολογικά.
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