Διαβάστε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το σημερινό παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, στη πρεμιέρα του Τριφυλλιού στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί το φετινό πρωτάθλημα κόντρα στην Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ όπως αναμενόταν ξεκινά βασικό τον Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος κάνει ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα.

Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Πένια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια, Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν οι δύο στόπερ. Καμαρά και Κάνγκουα οι κεντρικοί χαφ. Αριστερός χαφ ο Αντίνο, δεξιός ο Ταμπόρδα και ο Τεττέη με τον Λιβάι Γκαρσία οι δύο φορ.