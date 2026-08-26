Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την ολική αναμόρφωση της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού και τις προτεραιότητες μετά και την απόκτηση του Ιμράν Λούζα.

Εφυγαν ο Τσέριν, ο Σιώπης, ο Ρενάτο Σάντσες. Εφυγε και ο μέγας Τόνι Βιλένα, ίσως φύγει και ο Τσιριβέγια. Ψάχνει ομάδα ο Μπακασέτας, άντε να δούμε τι θα γίνει και με τον Μούσα Σισοκό που μπορεί να κόψει τη μπάλα μετά τον Παναθηναϊκό όπως ο Μπεκ, ο Μαξ και ο τρομερός Μαουρίσιο. Πήρε ο Παναθηναϊκός τον Καμαρά, πήρε τον Κάνγκουα και τον Λούζα που ήταν συμπαίκτης του Σισοκό στη Γουόρφορντ, όπως ήταν και του Τσιριβέγια στη Ναντ. Θα πάρει κι' ένα 6-8άρι ακόμα. Κι αν κάνει και το «μπαμ» με τον Ουναϊ; Συνολικά 37 εκατομμύρια ευρώ έχει δαπανήσει έως τώρα με τα 9 εκατ. Ευρώ για τον Λούζα.

Θα ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ σ' ένα καλοκαίρι αν...

Κι αν δώσει και 15 εκατ. Ευρώ που θέλει η Τζιρόνα για τον Μαροκινό; Θα φτάσει στα 52! Μιλάμε για νούμερα επιπέδου... Premier League, όχι Stoiximan Superleague. Για δαπάνες εξωπραγματικές για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Παναθηναϊκό ασφαλώς, ο οποίος αποφορτίζεται, αλλά από πωλήσεις έχει βάλει μόλις τέσσερα εκατ. Ευρώ στο ταμείο, λόγω Τσέριν και Σφιντέρσκι.



Καινούριος κίπερ, νέο δίδυμο στόπερ και ολόφρεσκη μεσαία γραμμή. Κι αν δώσει και τον Ζαρουρί και πάρει κι εξτρέμ, εκτός από στόπερ που σίγουρα θα πάρει λόγω της αποχώρησης του Τουμπά, μπορεί να φτάσει και τις 14 μεταγραφές! Πώς και πότε να βρει χημεία και ταυτότητα αυτή η ομάδα; Ελα ντε! Βασικούς από πέρυσι θα έχει μόνο τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο, ίσως τον Αντίνο, ίσως τον Τετέι, στον ανταγωνισμό με Λιβάι Γκαρσία και Ντέσερς. Συνεπώς, με αμιγώς ποδοσφαιρικά κριτήρια, γι' αυτή την ομάδα η εφετινή σεζόν της μεγάλης αλλαγής πρέπει να είναι μεταβατική. Αν, όμως, πάρει και τον Ουναΐ που θέλει 4 εκατ. Ευρώ ετησίως, οι απαιτήσεις θα εκτοξευθούν! Το αποκλείει κάποιος; Ουδείς! Πάρα πολύ δύσκολο είναι για έναν παίκτη ο οποίος μετά και το Παγκόσμιο Κύπελλο στο οποίο κέρδισε πόντους έχει αναφερθεί μέχρι και στο ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα, της Μάντσεστερ Σίτι και της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά όσο δεν βρίσκει ομάδα, όλα είναι ανοιχτά.

Καλά κάνει και τα δίνει για τον Ουναΐ και όχι για τον Στάγκε



Για τον Στάγκε ο Παναθηναϊκός δεν έδινε 15 εκατ. Ευρώ. Και καλά έκανε, γιατί δεν τα αξίζει και διότι είναι 30 ετών. Για τον Γένσεν που δεν ήθελε να μεταγραφεί στον Παναθηναϊκό έδινε πολλά. Αλλά δεν μπόρεσε να τον πείσει να φύγει από την Premier League: δεν ήταν παράλογο. Για τον Ουναΐ τα δίνει. Πάλι καλά κάνει. Για πολλούς λόγους. Ποιότητας, ηλικίας, επίδρασης... παντού, σαφώς και στο κοινό. Ομως ο Μαροκινός είναι «κερασάκι». Το έξτρα, το καταπληκτικό, το άπιαστο, το φανταστικό, το εξωπραγματικό.

Αν του βγάλει την ψυχή καλύτερα να μην τον πάρει



Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή και μετά την απόκτηση του σούπερ δημιουργικού Λούζα, χρειάζεται περισσότερο έναν «Μπασινά», παρά τον Ουναΐ ή έναν «Ουναΐ». Ειδικά αν ο Ουναΐ του βγάλει και πάλι την... ψυχή όπως πέρυσι και δεν έρθει στην Αθήνα με την καρδιά του, αλλά επειδή ο «Χ» Αγιαξ (όπου θέλει να πάει επειδή εκεί εργάζεται πλέον ο περυσινός προπονητής του) δεν θέλει να δώσει 15 εκατ. Ευρώ, ακόμα περισσότερο δεν τον έχει ανάγκη. Κι ας το κρατήσουμε αυτό σε μια άκρη του μυαλού μας στην περίπτωση που γίνει το θαύμα και αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό που έχει επαφή μαζί του...



Ανεξάρτητα, λοιπόν, από το τι θα γίνει αύριο, στο Κράλοβε της Βοημίας, η σημαντική κίνηση για τον Παναθηναϊκό θα είναι του «6-8αριού», διότι ο Καμαρά φαίνεται περισσότερο ως play maker. Αν πάρει έναν «Μπασινά», μαζί με τους Κάνγκουα και Λούζα θα έχει μια τριάδα σούπερ, με ένταση, τρεξίματα, καλύψεις και δημιουργικότητα. Δηλαδή μια μοντέρνα τριάδα, η οποία το μόνο που θα χρειαστεί είναι χρόνος για να «δέσει».

