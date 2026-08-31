Ολυμπιακός: Διάψευση για Χιλ και Βάργκας

Ολυμπιακός: Διάψευση για Χιλ και Βάργκας

Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Διάψευση για Χιλ και Βάργκας

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Ο Ολυμπιακός διέψευσε κάθε πιθανό σενάριο για την απόκτηση του Μπράιαν Χιλ και του Ρούμπεν Βάργκας.

Όσο πλησιάζουμε στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου, τόσο πληθαίνουν τα δημοσιεύματα γύρω από τους πιθανούς μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού, όπως ο Ρούμπεν Βάργκας ή ο Μπράιαν Χιλ.

Ωστόσο, η ΠΑΕ προχώρησε στη διάψευση των όσων ακούγονται γύρω από τα ονόματα των δύο εξτρέμ από το εξωτερικό, τονίζοντας ότι δεν ισχύουν για το μεταγραφικό προσκήνιο της ομάδας.

Να θυμίσουμε πως ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε στους «Galacticos» για τη μεγάλη κίνηση του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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