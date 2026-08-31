Βάργκας - Ολυμπιακός: Οι Ισπανοί λένε ότι δεν υπάρχει συμφωνία με τη Σεβίλλη
Με ώρες να απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου, φαίνεται ότι ο Ρούμπεν Βάργκας δεν θα αποχωρήσει από τη Σεβίλλη, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής.
Αυτό υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Ισμάελ Μεδίνα, ο οποίος τόνισε ότι οι Πειραιώτες δεν έχουν βρει τη «χρυσή τομή» με τον ισπανικό σύλλογο, με αποτέλεσμα οι πιθανότητες να παραμείνει στο ρόστερ ο Ελβετός εξτρέμ να γίνονται όλο και περισσότερες.
Από εκεί και πέρα, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κάτι διαφορετικό καθώς υπάρχουν αρκετές ώρες ακόμα διαθέσιμες αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει deal.
🚨🔴⚪️ ¡VARGAS PODRÍA QUEDARSE!— Informe Morrocotudo (@infomorrocotudo) August 31, 2026
🔒Ismael Medina: “No hay acuerdo con Olympiacos por Vargas. Crecen las opciones de que pueda quedarse en el Sevilla aunque hay horas por delante”.
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