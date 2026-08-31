Οι Ισπανοί μεταφέρουν ότι η παραμονή του Ρούμπεν Βάργκας στη Σεβίλλη όλο και μεγαλώνουν καθώς δεν υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Με ώρες να απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου, φαίνεται ότι ο Ρούμπεν Βάργκας δεν θα αποχωρήσει από τη Σεβίλλη, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής.

Αυτό υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Ισμάελ Μεδίνα, ο οποίος τόνισε ότι οι Πειραιώτες δεν έχουν βρει τη «χρυσή τομή» με τον ισπανικό σύλλογο, με αποτέλεσμα οι πιθανότητες να παραμείνει στο ρόστερ ο Ελβετός εξτρέμ να γίνονται όλο και περισσότερες.

Από εκεί και πέρα, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κάτι διαφορετικό καθώς υπάρχουν αρκετές ώρες ακόμα διαθέσιμες αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει deal.