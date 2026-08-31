Βάργκας - Ολυμπιακός: Οι Ισπανοί λένε ότι δεν υπάρχει συμφωνία με τη Σεβίλλη

Βάργκας - Ολυμπιακός: Οι Ισπανοί λένε ότι δεν υπάρχει συμφωνία με τη Σεβίλλη

Νότης Χάλαρης
Βάργκας - Ολυμπιακός: Οι Ισπανοί λένε ότι δεν υπάρχει συμφωνία με τη Σεβίλλη

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι Ισπανοί μεταφέρουν ότι η παραμονή του Ρούμπεν Βάργκας στη Σεβίλλη όλο και μεγαλώνουν καθώς δεν υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Με ώρες να απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου, φαίνεται ότι ο Ρούμπεν Βάργκας δεν θα αποχωρήσει από τη Σεβίλλη, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής.

Αυτό υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Ισμάελ Μεδίνα, ο οποίος τόνισε ότι οι Πειραιώτες δεν έχουν βρει τη «χρυσή τομή» με τον ισπανικό σύλλογο, με αποτέλεσμα οι πιθανότητες να παραμείνει στο ρόστερ ο Ελβετός εξτρέμ να γίνονται όλο και περισσότερες.

Από εκεί και πέρα, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κάτι διαφορετικό καθώς υπάρχουν αρκετές ώρες ακόμα διαθέσιμες αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει deal.

 
@Photo credits: Associated Press
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα