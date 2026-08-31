Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να τελειώσει μια τεράστια μεταγραφή» (vid)

Ο Κώστας Νικολακόπουλος έδωσε στους Galacticos τις λεπτομέρειες του deal για την πολύ μεγάλη μεταγραφή που είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός!

Και το όνομα αυτού, εν τέλει, Γκουστάβο Πουέρτα. Μια κίνηση πάνω από 18.000.000 ευρώ θα ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός, εφόσον όλα έχουν ευτυχή κατάληξη.

Ο Κολομβιανός διεθνής, αναμένεται να έρθει μέσω Νότιγχαμ Φόρεστ στο Λιμάνι, με τη ρήτρα να είναι στα 16.000.000 ευρώ, ενώ άλλα 2.000.000 ευρώ θα είναι κάποια χρήματα που θα πάνε σε δικαιώματα της οικογένειας και σε μάνατζερ.

Παράλληλα, ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos τόνισε ότι «ο Ολυμπιακός του δίνει πραγματικά μεγάλο συμβόλαιο, που δεν υπάρχει για χαφ».

Δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου για τον 23χρονο χαφ κι όλα τα μεταγραφικά των ερυθρόλευκων: