ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Άλλαξε ο β' βοηθός στο ματς του Κυπέλλου
Ως προς στο ΑΕΛ - Ολυμπιακός (02/09, 20.00) τη θέση του β’ βοηθού Μαυροκορδόπουλου πήρε ο Καραγκιζόπουλος. Πρόκειται για αλλαγή στο ματς Κυπέλου της Τετάρτης.
Νωρίτερα υπήρξε story του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, ο οποίος ανέβασε φωτογραφία με ένα άτομο να απεικονίζεται με τατουάζ του Παναθηναϊκού και με αναφορά για τον Λανουά. Αλλαγή υπήρχε και στο Μαρκό – Κηφισιά (02/09, 17:30), καθώς ο α’ βοηθός διαιτητή θα είναι ο Φραγκιδάκης και όχι ο Μπαλιάκας, που είχε οριστεί αρχικά.
20:00 - ΑΕΛ – Ολυμπιακός: Διαιτητής: Κατσικογιάννης, Βοηθοί: Νταβέλας και Καραγκιζόπουλος, 4ος: Τασιόπουλος, VAR: Παπαδόπουλος & Γιουματζίδης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.