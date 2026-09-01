Αλλαγή στο ΑΕΛ - Ολυμπιακός ως προς τον β' βοηθό για τον οποίο είχε κάνει Insta Story ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς.

Ως προς στο ΑΕΛ - Ολυμπιακός (02/09, 20.00) τη θέση του β’ βοηθού Μαυροκορδόπουλου πήρε ο Καραγκιζόπουλος. Πρόκειται για αλλαγή στο ματς Κυπέλου της Τετάρτης.

Νωρίτερα υπήρξε story του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, ο οποίος ανέβασε φωτογραφία με ένα άτομο να απεικονίζεται με τατουάζ του Παναθηναϊκού και με αναφορά για τον Λανουά. Αλλαγή υπήρχε και στο Μαρκό – Κηφισιά (02/09, 17:30), καθώς ο α’ βοηθός διαιτητή θα είναι ο Φραγκιδάκης και όχι ο Μπαλιάκας, που είχε οριστεί αρχικά.

20:00 - ΑΕΛ – Ολυμπιακός: Διαιτητής: Κατσικογιάννης, Βοηθοί: Νταβέλας και Καραγκιζόπουλος, 4ος: Τασιόπουλος, VAR: Παπαδόπουλος & Γιουματζίδης

