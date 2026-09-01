Πουέρτα - Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα ο Κολομβιανός χαφ
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσει μία μεταγραφή-ρεκόρ με την περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Κολομβιανός χαφ έφτασε στην Αθήνα λίγο μετά τις 16:30 με πτήση από το Μπιλμπάο προκειμένου να γίνει και με τη βούλα η ακριβότερη μετακίνηση στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Να θυμίσουμε ότι ο διεθνής ποδοσφαιριστής θα κοστίσει 16 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό και το ποσό αναμένεται να φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ ενώ το συμβόλαιο του θα έχει διάρκεια 4 ετών. Ο Ολυμπιακός τα έχει καταβάλλει αυτά τα χρήματα και έτσι μιλάμε για την ακριβότερη μεταγραφή ever ως προς το ελληνικό ποδόσφαιρο.
🔴⚪ Ο Γκουστάβο Πουέρτα έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού!#olympiacosfc pic.twitter.com/wE3Uxhxljs— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 1, 2026
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