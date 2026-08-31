Στην Κολομβία μεταδίδουν ότι ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει συμφωνία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στον Ολυμπιακό.

Ολοταχώς για ένα σπουδαίο deal βρίσκεται ο Ολυμπιακός καθώς ο Γκουστάβο Πουέρτα φαίνεται να ήρθε σε συμφωνία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ με φόντο τον δανεισμό του στον Ολυμπιακό για τη φετινή σεζόν προκειμένου να αγωνιστεί στο Europa League.

Αυτό έγραψε ο Κολομβιανός δημοσιογράφος, Πίπε Σιέρα, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση και τόνισε ότι ο 23χρονος χαφ ήρθε σε συμφωνία με τον όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη προκειμένου να υπογράψει στη Νότιγχαμ και στη συνέχεια να ταξιδέψει για τον Πειραιά. Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέδωσε το ρεπορτάζ γύρω από την υπόθεση στους «Galacticos».

Να θυμίσουμε πως έχει πέσει στο τραπέζι η ρήτρα αποδέσμευσης που είχε στη Ράσινγκ ύψους 16 εκατ. ευρώ και απέμενε το «ναι» του διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος παρότι είχε δείξει ότι θέλει να συνεχίσει στην Μπενφίκα, η καθυστέρηση από την πλευρά των Πορτογάλων, φέρνει στην pole position τη Νότιγχαμ.