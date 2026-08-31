Πουέρτα - Ολυμπιακός: Συμφωνία του 23χρονου χαφ λένε στην Κολομβία
Ολοταχώς για ένα σπουδαίο deal βρίσκεται ο Ολυμπιακός καθώς ο Γκουστάβο Πουέρτα φαίνεται να ήρθε σε συμφωνία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ με φόντο τον δανεισμό του στον Ολυμπιακό για τη φετινή σεζόν προκειμένου να αγωνιστεί στο Europa League.
Αυτό έγραψε ο Κολομβιανός δημοσιογράφος, Πίπε Σιέρα, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση και τόνισε ότι ο 23χρονος χαφ ήρθε σε συμφωνία με τον όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη προκειμένου να υπογράψει στη Νότιγχαμ και στη συνέχεια να ταξιδέψει για τον Πειραιά. Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέδωσε το ρεπορτάζ γύρω από την υπόθεση στους «Galacticos».
Να θυμίσουμε πως έχει πέσει στο τραπέζι η ρήτρα αποδέσμευσης που είχε στη Ράσινγκ ύψους 16 εκατ. ευρώ και απέμενε το «ναι» του διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος παρότι είχε δείξει ότι θέλει να συνεχίσει στην Μπενφίκα, η καθυστέρηση από την πλευρά των Πορτογάλων, φέρνει στην pole position τη Νότιγχαμ.
🚨 Exclusiva: Acuerdo verbal alcanzado para que Gustavo Puerta (23) sea nuevo jugador del grupo de Evangelos Marinakis pagando la cláusula de rescisión. El colombiano firmará con #NottinghamForest y estará esta temporada en #Olympiacos para disputar la Europa League. 🇨🇴🌳🏛️ pic.twitter.com/aczdq2JtYt— Pipe Sierra (@PSierraR) August 31, 2026
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