Η Μπεσίκτας εμφανίζεται ζεστή για την απόκτηση του Ρίτσαρντ Ρίος της Μπενφίκα, χωρίς να έχει κάνει επίσημη κρούση προς το παρόν, και αυτό θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα παραμένει πρώτη επιλογή για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής στον Ολυμπιακό και οι Πειραιώτες μπαίνουν all in στην υπόθεση του καθώς καλύπτουν την ρήτρα του συμβολαίου του (16 εκατ. ευρώ) και παλεύουν να πείσουν και τον ποδοσφαιριστή.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε παραδεχθεί ότι ο διεθνής Κολομβιανός ήθελε να πάει στην Μπενφίκα που επίσης έχει προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις μαζί του, ωστόσο υπήρχε ένα... φρένο στην υπόθεση και αφορά τον Ρίτσαρντ Ρίος. Ο συμπατριώτης του Πουέρτας αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι αντί 26 εκατ. ευρώ αλλά δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μάρκο Σίλβα ενόψει της νέας σεζόν.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκεται υπό αποχώρηση όμως από τη στιγμή που δεν φεύγει από το ρόστερ, η πορτογαλική ομάδα δεν προχωρά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Πουέρτα, με αποτέλεσμα να μένει... ζωντανός ο Ολυμπιακός.

Ωστόσο τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τη «Record», η Μπεσίκτας μοιάζει ως σανίδα... σωτηρίας στη Μπενφίκα καθώς δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ρίος και είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση στον πορτογαλικό σύλλογο για την απόκτησή του. Εφόσον οι δύο ομάδες τα βρουν, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος για τον Πουέρτα, την ίδια στιγμή όπου ο Ολυμπιακός δείχνει να πιέζει αφόρητα την πλευρά του παίκτη.