Ο Ολυμπιακός περιμένει τα ξημερώματα τον Λίον Μπέιλι στην Ελλάδα.

Ο Λίον Μπέιλι αναμένεται σύντομα στην Αθήνα. Το σπουδαίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, όπως έγινε γνωστό, φτάνει στο «Ελ. Βενιζέλος», στις 00:35 ξημερώματα Παρασκευής.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ την Παρασκευή αναμένεται να τεθεί και στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεν θ' αργήσει το διάστημα που θα πάρει χρόνο συμμετοχής.

Θυμίζουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζαμαϊκανού ακραίου επιθετικού, Λίον Μπέιλι.

Γεννημένος στις 9 Αυγούστου 1997 στο Kingston, αποκτήθηκε από την Aston Villa, με την οποία πραγματοποίησε 163 συμμετοχές (23 γκολ και 25 ασίστ) και κατέκτησε το UEFA Europa League 2025-2026.

Ο διεθνής Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Roma (11 συμμετοχές), Leverkusen (156 συμμετοχές, 39 γκολ, 25 ασίστ) και Genk (77 συμμετοχές, 15 γκολ και 19 ασίστ). Εχει αγωνιστεί 123 φορές στην Premier League, 119 στη Bundesliga, 44 στην Jupiler Pro League, 35 στο Europa League, 13 στο Champions League και επτά στη Serie A.

Με την Εθνική ομάδα της χώρας του έχει χριστεί 41 φορές διεθνής και έχει πετύχει έντεκα γκολ. Λίον, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλωσορίζει και σου εύχεται κάθε επιτυχία».

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