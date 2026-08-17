ΟΦΗ: Τρίτη παράταση στην πώληση των εισιτηρίων διαρκείας
Περισσότεροι από 7.000 Ομιλίτες έχουν «κλειδώσει» τη θέση τους στο Παγκρήτιο Στάδιο, με τον αριθμό των διαρκείας που έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής να αυξάνεται όλο και περισσότερο.
Με αφρομή την τεράστια ανταπόκριση του κόσμου και τη ζήτηση που παραμένει σε υψηλά επίπεδα, η ΠΑΕ ΟΦΗ αποφάσισε να δώσει και τρίτη παράταση στην πώλησή τους, έως το Σάββατο 22/8 και ώρα 23:59.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ
«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την τελευταία παράταση διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την σεζόν 2026-27, έως το Σάββατο 22/8 και ώρα 23:59.
Τα εισιτήρια διαρκείας αφορούν σε όλους τους εντός έδρας αγώνες μας για το πρωτάθλημα, το κύπελλο Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης.
Υπενθυμίζεται ότι φέτος η έκδοση και διαχείριση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com, προσφέροντας μια πιο γρήγορη, απλή και ασφαλή διαδικασία».
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