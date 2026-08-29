Ο ΟΦΗ έμαθε το πρόγραμμα των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Europa League, με τους Κρητικούς να κάνουν πρεμιέρα στην Κρήτη απέναντι στη Χόφενχαϊμ.

Ο ΟΦΗ μετά τους 8 αντιπάλους του πλέον ξέρει και το πρόγραμμα του στη League Phase του Europa League. H UEFA προχώρησε στον ορισμό των αναμετρήσεων με τους Κυπελλούχους να κάνουν πρεμιέρα στο Ηράκλειο κόντρα στη Χόφενχαϊμ, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Το πρώτο ταξίδι των Κρητικών στη League Phase θα είναι στη Γαλλία, για τον αγώνα με τη Ρεν, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 28 Ιανουαρίου στο Παγκρήτιο με αντίπαλο τη Λεχ Πόζναν.

Αναφορικά με την ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Europa League αυτή πρέπει να δηλωθεί μέχρι τις 00:59 της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ