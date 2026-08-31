Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής.

Με τον βαθμολογικό «σεφτέ» του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ στο πρώτο ματς πρωταθλήματος της τρέχουσας σεζόν νίκησε τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία με 2-0 και άφησε στο μηδέν το σύνολο του Ηλία Χαραλάμπους.

Θυμίζουμε πως το Τριφύλλι έχει ματς λιγότερο, λόγω του εξ αναβολής αγώνα με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ, έπειτα από σχετικό δικαίωμα που άσκησε η πράσινη ΠΑΕ, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Stoiximan Super League - 2η αγωνιστική

Σάββατο (29/08)

Βόλος Elabet – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0

Κυριακή (30/08)

Άρης – ΟΦΗ 2-1

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 0-1

Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1

Δευτέρα (31/08)

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-2

Βαθμολογία

ΠΑΟΚ 6 Παναιτωλικός 6 Άρης 6 Ολυμπιακός 6 ΑΕΚ 4 Παναθηναϊκός 3 * ΟΦΗ 3 Bόλος Elabet 1 Ηρακλής 1 Κηφισιά 1* Ατρόμητος 0 Καλαμάτα 0 Αστέρας AKTOR 0 Λεβαδειακός 0

*Ματς λιγότερο

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Σάββατο (5/9)

19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (6/9)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (7/9)