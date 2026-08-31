Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για τα ματς της δεύτερης αγωνιστικής θυμίζοντας πως τα ευρωπαϊκά ματς έχουν συνήθως και κόστος.

Η απορία μου, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ήταν αν οι ομάδες που αγωνίστηκαν στην Ευρώπη θα πλήρωναν το ματς που είχαν στην μέση της εβδομάδας με απώλειες βαθμών: το πλήρωσαν και η ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά (1-1) και ο ΟΦΗ που έχασε από τον Αρη. Την γλύτωσε ο ΠΑΟΚ γιατί ο Ματουσαμί έχασε στο τέλος στο Περιστέρι μια τεράστια ευκαιρία ισοφάρισης. Στα ματς αυτά υπήρξαν μεγάλες ομοιότητες. Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ μπήκαν πολύ άσχημα, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τα ολοκλήρωσαν άσχημα. Υπήρξε και πρόβλημα προσέγγισης της δυσκολίας, αλλά και πρόβλημα διαχείρισης δυνάμεων.

Σήμερα παίζει ο ΠΑΟ στη Λειβαδιά. Κι αυτός μετά από ευρωπαϊκό ματς. Αλλά με παίκτες που επιτρέπουν στον Νίστρουπ rotation: αν το κάνει ο ΠΑΟ θα κερδίσει. Αλλά στο μεταξύ ας δούμε μερικές λεπτομέρειες των χθεσινών ματς.

Με το μυαλό αλλού

Ο Μάρκο Νίκολιτς έστειλε στο γήπεδο την ενδεκάδα που χρησιμοποίησε κόντρα στην Λέφσκι με μόνη αλλαγή τον Βιτάλις αντί του Κάιρινεν, γεγονός που έκανε την ΑΕΚ λίγο περισσότερο soft. Και στο ματς με τον Ηρακλή είχε φανεί πως απόντος πλέον του Πινέδα η ΑΕΚ στην μεσαία γραμμή ψάχνεται: η τετράδα της, όποιος κι αν είναι ο παίκτης δίπλα στον Μάριν, φιλτράρει λιγότερο. Αυτό φάνηκε πολύ στην φάση της ισοφάρισης της Κηφισιάς: οι παίκτες του Λέτο διέσχισαν το γήπεδο άκοπα πριν ο Μπένι βρει το σουτ γκολ της αγωνιστικής χωρίς πίεση.

Ο Ηλίας Κυριακίδης, βοηθός του Νίκολιτς, μας είχε πει στο Mega News μετά την κλήρωση του Champions League ότι η ΑΕΚ θέλει να παίζει μετά από ευρωπαϊκά ματς με την ενδεκάδα που έχει αγωνιστεί σε αυτά κι έτσι το ότι κόντρα στην Κηφισιά εμφανίστηκε η ομάδα που έπαιξε με την Λέφσκι δεν είναι παράξενο: ο Νίκολιτς, σύμφωνα με τον συνεργάτη του, δεν θέλει να χαλάει μια ενδεκάδα που έχει αγωνιστικό ρυθμό. Η Κηφισιά, από την άλλη, έκανε πρεμιέρα. Προέκυψε μια μάλλον παράξενη συνθήκη. Ο Λέτο είδε την ΑΕΚ που περίμενε και η Κηφισιά, που γνώριζε τον αντίπαλό της, ήταν άκρως ανταγωνιστική: στο πρώτο μισάωρο είχε τέσσερις ευκαιρίες για γκολ κι ο Σαγκάλ έτρεχε τα στόπερ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ από την άλλη έμοιαζε να παίζει με μια άγνωστη ομάδα.

Η πρωταθλήτρια βρήκε την πρώτη της ευκαιρία με τον Γιόβιτς στο 41΄κι ενώ στο μισάωρο ο Νίκολιτς έβγαλε τον Κοϊτά για να βάλει τον Ζουμπκόφ, απογοητευμένος από αυτό που έβλεπε, αλλά και για να τον προστατεύσει από μια αποβολή: ο διαιτητής Φωτιάς στο εικοσάλεπτο του χάρισε μια δεύτερη κίτρινη κάρτα . Οι χαμένες ευκαιρίες της Κηφισιάς ήταν πολλές, ενώ η ΑΕΚ είχε περάσει ένα ημίχρονο με μόνο διακριθέντα τον Μάγερ: όταν ο Βάργκα από μπαλιά του Μάριν έκανε το 0-1 πολλοί πίστεψαν ότι η ΑΕΚ θα κέρδιζε γιατί στο μεταξύ είχε περιορίσει την επιθετικότητα των γηπεδούχων. Αλλά η ΑΕΚ συνέχιζε να παίζει με την φωτιά (και τον Φωτιά…) και δεν ξύπνησε ούτε όταν ο Θεοδωρίδης σημάδεψε το δοκάρι του Στρακόσια στο 75΄. Ο Λέτο βρήκε στο πρόσωπο του Μπένι τον λυτρωτή που έψαχνε στο 96΄ κι αυτό μολονότι η ομάδα του έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Βαν Αϊμε για αγκωνιά στον Ζίνι.

Ο Νίκολιτς διαμαρτυρήθηκε δίκαια για το μπλέξιμο των διαιτητών στο τέλος που δεν άφησαν τον Ζίνι να επιστρέψει στο γήπεδο: η ΑΕΚ στη φάση της ισοφάρισης έπαιζε κι αυτή με δέκα παίκτες. Αλλά θα έπρεπε να τα έχει λίγο παραπάνω με τον Μάνταλο που ένα λεπτό πριν αποφάσισε να εκτελέσει απευθείας ένα φάουλ από πλάγια θέση αντί να φροντίσει η ΑΕΚ να κρατήσει την μπάλα.

Είναι καμπανάκι συναγερμού ενόψει της συνέχειας η ισοπαλία; Πιθανόν. Αλλά θα είναι γενικά δύσκολο για τον προπονητή της ΑΕΚ να πείθει τους παίκτες του ότι ένα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος είναι όσο σημαντικό ένα ματς του Champions League. Με ένα γκολ δύσκολα κερδίζεις.

Πειράματα και στην Τρίπολη

Αυτό ισχύει και για τον Ολυμπιακό που ζορίστηκε με τον Αστέρα. Πέρασε από την Τρίπολη κερδίζοντας πάλι με 1-0: το σκορ νίκης είναι ίδιο όπως κόντρα στον Ατρόμητο, ο τρόπος λίγο διαφορετικός. Ο Μεντιλίμπαρ έμοιαζε δεδομένο ότι θα ξεκινούσε ως βασικούς τους πέντε που μπήκαν στο προηγούμενο ματς: τελικά δεν χρησιμοποίησε τον Κάρμο, ενώ δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής και στον Φορτούνη που κόντρα στον Ατρόμητο ήταν από τους καλύτερους. Εκανε όμως επτά 7 αλλαγές σε σύγκριση με την αρχική ενδεκάδα που επέλεξε στο προηγούμενο παιχνίδι: Σάλιακας, Ρέτσος, Τικνιζιάν στην άμυνα, Σιπιόνι και Τσικίνιο στα χαφ και Ζότα Σίλβα και Ρόκα στα άκρα έκαναν πρεμιέρα σε βασική ενδεκάδα στο πρωτάθλημα. Με όρεξη να δείξουν πράγματα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νωθρά, χάρισε μια πρώτη ευκαιρία στον Αστέρα στο 7΄αλλά όταν ο Τικνιζιάν και ο Σάλιακας μπήκαν κάπως στο ματς έκλεισε τους γηπεδούχους: από σέντρα του Ελληνα δεξιού μπακ, ενώ όμως είχαν προηγηθεί πάνω από δεκαπέντε πάσες, ο Ζότα Σίλβα με κεφαλιά άνοιξε λογαριασμό.

Το δεύτερο ημίχρονο έμοιαζε πιο απλό. Ο ΕλΚαμπί είχε δοκάρι στο 50΄και ο Παπαδόπουλος τον νίκησε σε τε α τετ στο 57΄. Αλλά όταν χτύπησε ο Σάλιακας (είναι το δεύτερο ματς που αρχίζει και δεν ολοκληρώνει) ο Αντωνόπουλος άλλαξε πολλά στον Αστέρα που πίεσε, ενώ ο Μεντιλίμπαρ θεώρησε καλό να βάλει όλους σχεδόν τους νεοαποκτηθέντες: έστειλε στο γήπεδο τους Γκονζάλεζ, Σα, Φρόιλερ, τον Σμαΐλοβιτς δεξιό μπακ (με μπόι 1,95μ) κι ενώ χρησιμοποιούσε τον Τσικίνιο ως δεξί εξτρέμ!

Απέναντι σε αυτή την χωρίς ομοιογένεια ενδεκάδα του Ολυμπιακού ο Αστέρας με πολύ ορεξάτο και τον Παπακανέλλο πίεσε και σε δυο – τρεις φάσεις τρόμαξε τον Ολυμπιακό που έδειχνε για ένα εικοσάλεπτο ασύνδετος. Φάνηκε κυρίως η απουσία του Σιπιόνι αφού οι Εσε, Φρόιλερ και Σα δεν κέρδιζαν μπάλες. Παρόλα αυτά, επειδή η ποιότητα δεν λείπει, ο Ολυμπιακός τελείωσε το ματς με δυο μεγάλες ευκαιρίες: ο Παπαδόπουλος έκανε μια σούπερ επέμβαση σε σουτ του Ρέτσου μετά από ένα κόρνερ και ο Γκονζάλες μετά από πάσα «πάρε βάλε» του Φρόιλερ σημάδεψε το δοκάρι ανενόχλητος. Όπως περίπου με τον Ατρόμητο, ο Ολυμπιακός κέρδισε αλλά φωνάζει πως θέλει δουλειά. Μοιάζει να κάνει προετοιμασία ψάχνοντας ήρωες της μιας βραδιάς.

Δύο στα δύο για Άρη, ΠΑΟΚ

Ο Αρης έκανε δυο τις νίκες του και ο ΠΑΟΚ δείχνει ικανός για αντιδράσεις. Ο Αρης με γκολ του ανέτοιμου αλλά σπουδαίου επιστρέψαντα Μανού Γκαρθία άνοιξε το σκορ κόντρα στον ΟΦΗ μόλις στο 4΄. Η ομάδα του Κόντη, παρά την κούραση από το ευρωπαϊκό παιγνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αντέδρασε αρχικά και είχε δυο ευκαιρίες με τον Νους για να ισοφαρίσει. Αλλά όπως και κόντρα στην Καλαμάτα οι αλλαγές του Γρηγορίου βοήθησαν στην επανάληψη πολύ: μια από αυτές, ο Κουαμέ, που από τότε που ήρθε στην Ελλάδα σκοράρει μόνο εναντίον του ΟΦΗ, έκανε το 2-0 στο 68΄ πλασάροντας από μακριά μετά από μια άστοχη έξοδο του Χριστογεώργου και στο 80΄ ο Αρης έχασε και πέναλτι με τον Ράστις. Πρέπει να βρει άλλο εκτελεστή γιατί και κόντρα στην Καλαμάτα το πέναλτι που χτύπησε δεν ήταν το καλύτερο. Δεν του στοίχισε πάντως: το γκολ του τελικού 2-1 ο ΟΦΗ το βρήκε με τον Κόντρα στις καθυστερήσεις. Είναι μια καλή παρηγοριά για τον Κόντη: ο παίκτης μόλις ήρθε και το γκολ φάνηκε να το έχει.

Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός στο Περιστέρι κι όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ δεν πανικοβλήθηκε: απάντησε στο εκτός ροής αγώνα γκολ του Νούνιες με τον Πέλκα που ισοφάρισε μετά από προσπάθεια του εξαιρετικού Αλι στο 43΄ και βρήκε το γκολ της νίκης στο 69’. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο κι ένα λιγότερο καλό δεύτερο ημίχρονο μολονότι ο Λίσι ήταν πολύ μέσα στο ματς και με τις παρεμβάσεις του βοήθησε: μπορεί η χρησιμοποίηση του Μιχαηλίδη αντί του Χατζηδιάκου να ήταν υποχρεωτική, αλλά ο Σανταμαρία αντί του Τέιλορ και οι Θυμιάνης – Μύθου έδωσαν πράγματα. Η έξοδος του Αλι, που ζήτησε αλλαγή, και το ταξίδι στην Νορβηγία που είχε προηγηθεί, έφεραν μια οπισθοχώρηση στο τέλος, που δεν στοίχισε στον ΠΑΟΚ γιατί ο Ματουσαμί σούταρε άουτ στο 96΄με στρωμένη την μπάλα. Ο Ατρόμητος, που είδε τον Μιχαηλίδη να στερεί από τον Πνευμονίδη ένα γκολ κάνοντας την σωτήρια επέμβαση της αγωνιστικής, ζήτησε και πέναλτι για χέρι του Θυμιάνη – ο Τζήλος και το VAR είπαν όχι.

Το βράδυ του Σαββάτου

Το Σάββατο ο Παναιτωλικός έφτασε στην δεύτερη νίκη του κερδίζοντας την νεοφώτιση Καλαμάτα με 2-0. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ήταν όσο κυνική ήταν και στο ματς κόντρα στον Αστέρα: κέρδισε το ματς κυρίως χάρη στην αμυντική της σοβαρότητα – ο Σούμα πέτυχε το 2-0 στις καθυστερήσεις τιμωρώντας την απόφαση του τερματοφύλακα της Καλαμάτας να προωθηθεί. Το ίδιο βράδυ ο Ηρακλής και ο Βόλος μοιράστηκαν γκολ και βαθμούς (1-1). Ο Ηρακλής που ήταν βελτιωμένος προηγήθηκε με τον Νανού κι ο Βόλος ισοφάρισε στο 86΄ με τον Γκονζάλες παίζοντας με παίκτη παραπάνω. Ο Βάλτερ Ματσάρι είπε πως η ομάδα του θα κέρδιζε 3-0 αν δεν υπήρχε η αποβολή του Μιρ στο 54΄. Οι δηλώσεις του Ιταλού που επίσης αποβλήθηκε είναι πιο θεαματικές από τις εμφανίσεις της ομάδας του. Αλλά τουλάχιστον υπήρξε βελτίωση…

