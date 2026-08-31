Λέτσε - Ρόμα 0-4: Από τεσσάρα σε τεσσάρα η αντίπαλος της ΑΕΚ
Με το πόδι πατημένο στο γκάζι έχει μπει στη νέα σεζόν η Ρόμα, η οποία μετά το 4-0 επί της Φιορεντίνα στην πρεμιέρα, επικράτησε με το ίδιο σκορ και της Λέτσε εκτός έδρας. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Κουλιεράκης.
Η αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να πάρει το προβάδισμα. Ο Γκασπάρ έκανε σοβαρό λάθος και ο Μάλεν δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολλανδός «χτύπησε» ξανά εκμεταλλευόμενος ακόμη ένα λάθος της άμυνας των γηπεδούχων. Στο 23' ο Γουέσλι έγινε αποδέκτης της μπάλας και γύρισε από τα αριστερά, με τον Μάλεν να νικά τον Φαλκόνε και να διπλασιάζει τα τέρματα της Ρόμα.
Δυο λεπτά αργότερα ήρθε και το τρίτο γκολ. Ο Ντιμπάλα βρήκε τον Μάλεν, εκείνος έστρωσε στον Σουλέ, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια πέτυχε το 3-0. Η Λέτσε προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε κοντά στη μείωση του σκορ στο δεύτερο μέρος, όταν σε μία φάση διαρκείας ο Γκασπάρ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.
Το 4-0 διαμόρφωσε ο Ροντρίγκο Μόρα. Ο Πορτογάλος, που είχε περάσει ως αλλαγή, εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα του Μαντσίνι, κοντρόλαρε ψύχραιμα και από κοντά πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη Ρόμα.
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