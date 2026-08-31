Ο Δημήτρης Πέλκας πέτυχε και τα δύο γκολ της ανατροπής του ΠΑΟΚ, όμως η εμφάνιση απέναντι στον Ατρόμητο, είχε πολύ περισσότερα από δύο γκολ.

Ο Δημήτρης Πέλκας έφυγε από το Περιστέρι έχοντας βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο 2-1 του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο. Δύο γκολ, ανατροπή και τρεις βαθμοί για τον «Δικέφαλο», που έκανε το 2/2 στο ξεκίνημα της Super League.

Με τα δύο γκολ απέναντι στον Ατρόμητο και εκείνο που είχε πετύχει στην πρεμιέρα με τον Λεβαδειακό, ο 32χρονος μεσοεπιθετικός έφτασε ήδη τα τρία και είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το πρώτο στο Περιστέρι ήρθε στο 43ο λεπτό. Ο Τάχα Άλι δημιούργησε από αριστερά και ο Πέλκας με καρφωτή κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Στο 65’, μετά το κακό διώξιμο του Νούνιες, εκτέλεσε αυτή τη φορά με το αριστερό και ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Ο Αλέσιο Λίσι, πάντως, στάθηκε μετά το τέλος του αγώνα σε όλα όσα έκανε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πέρα από τα δύο γκολ.

«Ο Πέλκας έκανε φανταστικό ματς και δεν αναφέρομαι μόνο στα γκολ. Αυτός και ο Ζίβκοβιτς ήταν εξαιρετικοί, είτε είχαν είτε δεν είχαν την μπάλα», είπε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.

Κι αυτό ίσως περιγράφει καλύτερα τη βραδιά του. Ο Πέλκας δεν περίμενε απλώς δύο μπάλες για να εκτελέσει. Έτρεξε, πίεσε, συμμετείχε στις μεταβάσεις, βρέθηκε στις σωστές θέσεις και ήταν διαρκώς μέσα στο επιθετικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Στο 7’ δημιούργησε μαζί με τον Άλι τη μεγάλη ευκαιρία του Εντιαγέ, ενώ είχε και ο ίδιος δύο ακόμη τελικές από καλές θέσεις πριν βρει τα δίχτυα.

Από την αμφισβήτηση ξανά μπροστά

Η σχέση του Πέλκα με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ μια απλή σχέση ποδοσφαιριστή και ομάδας.

Πιέστηκε, αδικήθηκε κάποιες φορές, άκουσε πολλά, κέρδισε τίτλους, έφυγε, επέστρεψε. Αγάπησε και αγαπήθηκε. Ο ΠΑΟΚ ήταν και παραμένει για τον Δημήτρη Πέλκα κάτι πολύ κοντά στην έννοια της οικογένειας.

Οι ΠΑΟΚτσήδες έχουν, άλλωστε, ένα δικό τους… κουσούρι. Από ορισμένα παιδιά που θεωρούν «δικά τους» έχουν πάντοτε μεγαλύτερες απαιτήσεις. Κάποιες φορές πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που έχουν από τους υπόλοιπους. Ο Πέλκας ανήκει ξεκάθαρα σ’ αυτή την κατηγορία.

Η επιστροφή του στην Τούμπα τον Ιανουάριο του 2025 έκλεισε έναν κύκλο τεσσεράμισι ετών μακριά από τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος είχε μιλήσει τότε για την «αμέτρητη αγάπη» που είχε εισπράξει από τον κόσμο και για μια επιστροφή που ήθελε πραγματικά.

Λίγες ημέρες πριν από το Περιστέρι είχε προηγηθεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Σκόραρε απέναντι στον Λεβαδειακό και έτρεξε αμέσως στον πάγκο για να αγκαλιάσει τον Λίσι. Είχαν προηγηθεί οι κουβέντες του με τον Ιταλό τεχνικό και τον Λέο Μάτος, σε μια περίοδο όπου ο ρόλος του μέσα στην ομάδα είχε ξαναμπεί στη συζήτηση.

Η απάντηση ήρθε στο γήπεδο. Ένα γκολ με τον Λεβαδειακό, δύο στο Περιστέρι.

Και πάλι στα κάγκελα...

Ιδιαίτερη ήταν και η κίνηση του Πέλκα αμέσως μετά το πρώτο του γκολ. Χωρίς δεύτερη σκέψη έτρεξε προς τον πάγκο, πήρε το μπλουζάκι με το μήνυμα «Περαστικά Κωνσταντέλια» και το σήκωσε ψηλά, με τους συμπαίκτες του να συγκεντρώνονται γύρω του.

Μια αυθόρμητη αφιέρωση στον Γιάννη Κωνσταντέλια, με τον οποίο μοιράστηκε για χρόνια τα αποδυτήρια της Τούμπας, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη ο 23χρονος μεσοεπιθετικός στο ξεκίνημα της διαδρομής του με την Ντόρτμουντ. Το χειροκρότημα ολόκληρου του γηπέδου στο Περιστέρι έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στη στιγμή, με τον Πέλκα να στέλνει με τον δικό του τρόπο το μήνυμα στον πρώην συμπαίκτη του: σε περιμένουμε πίσω γερό και δυνατό.

Μαζί σου Γιάννη!



Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στο πλευρό σου.



Περαστικά και δυνατός ξανά στα γήπεδα. 💪#PAOK #PAOKfamily #NewEra pic.twitter.com/MlqiO6F2Cs — PAOK FC (@PAOK_FC) August 30, 2026

Μετά το δεύτερο γκολ απέναντι στον Ατρόμητο ο Πέλκας έφυγε προς το πέταλο των φίλων του ΠΑΟΚ. Ανέβηκε στα κάγκελα και πίσω του ακολούθησαν ο Γιάννης Μιχαηλίδης και ο Χρήστος Ζαφείρης.

Για όσους θυμούνται, η εικόνα ξύπνησε μια άλλη βραδιά. Τον τελικό Κυπέλλου του 2018 στο ΟΑΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ, όταν ο Πέλκας είχε σκοράρει το 2-0 και είχε πανηγυρίσει σκαρφαλωμένος μπροστά στους ΠΑΟΚτσήδες.

Οκτώ χρόνια μετά, ξανά εκεί.

Είχε προηγηθεί η ακόμη πιο δυνατή εικόνα μετά το 1-1. Ο Πέλκας πήγε στον πάγκο και σήκωσε το μπλουζάκι με το μήνυμα για τον σοβαρά τραυματισμένο Γιάννη Κωνσταντέλια, στέλνοντας μαζί με τους συμπαίκτες του τις ευχές του στον πρώην συμπαίκτη τους.

Στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν κάποιον να βγει μπροστά μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Ο αρχηγός του το έκανε.

Και τα τρία γκολ στις δύο πρώτες αγωνιστικές λένε ήδη αρκετά.