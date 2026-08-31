Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει σε όλα με την Κράσνονταρ για τον Ντιέγκο Κόστα, με τον 27χρονο στόπερ να φτάνει στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά το ερχόμενο ματς της ομάδας του στο Κύπελλο Ρωσίας.

Στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα με τη μορφή δανεισμού έχει προχωρήσει ο ΠΑΟΚ. Το μόνο που απομένει πλέον είναι ο ορισμός της ακριβούς ημερομηνίας άφιξης του Βραζιλιάνου στη Θεσσαλονίκη.

Ο Δικέφαλος του Βορρά επιθυμεί την άμεση έλευση του 25χρονου ποδοσφαιριστή στην πατρίδα μας, καθώς ακολουθεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Ωστόσο, η άφιξή του δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από την ερχόμενη Πέμπτη (3/9).

Αιτία της μικρής αυτής καθυστέρησης είναι η επιθυμία της ρωσικής ομάδας να χρησιμοποιήσει τον παίκτη στον αγώνα Κυπέλλου απέναντι στη Φάκελ την Τρίτη (1/9). Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης αυτής, η Κράσνονταρ θα δώσει το «πράσινο φως» για την αναχώρηση του Βραζιλιάνου στόπερ.

Μόλις φτάσει στη Θεσσαλονίκη, ο Ντιέγκο Κόστα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο του μονοετούς δανεισμού του στον ΠΑΟΚ. Στη συμφωνία των δύο πλευρών περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή, η οποία έχει οριστεί στα 8 εκατ. ευρώ.