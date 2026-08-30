Ο Πέλκας δεν ξέχασε τον Κωνσταντέλια και μετά το γκολ του απέναντι στον Ατρόμητο έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα συμπαράστασης στον «Ντέλια».

Μια πολύ όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το γκολ της ισοφάρισης του Πέλκα απέναντι στον Ατρόμητο. Στο 43ο λεπτό, ο εκ των αρχηγών του Δικεφάλου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 και έδωσε το «φιλί τη ζωής» στην ομάδα του Λίσι, αμέσως θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στον Γιάννη Κωνσταντέλια που λίγο νωρίτερα επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για τον τραυματισμό του.

Ο Πέλκας κατευθύνθηκε προς τον πάγκο και επέστρεψε κρατώντας μια μπλούζα που έγραφε «Περαστικά Κωνσταντέλια». Μαζί με τον Ζαφείρη και την υπόλοιπη τη σήκωσαν την μπλούζα και έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον πρώην συμπαίκτη τους, σε μια πραγματικά όμορφη κίνηση συμπαράστασης στον 23χρονο μεσοεπιθετικό, που η τύχη δεν του φέρθηκε σίγουρα με τον καλύτερο τρόπο.

Ο δικός μας «Ντέλιας» περνάει δύσκολες στιγμές μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους μήνες. Όλα αυτά στο δεύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, στο οποίο είχε πετύχει και το πρώτο του γκολ με τη γερμανική ομάδα.