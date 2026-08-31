Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους του πως έχει ξεκινήσει η πώληση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της ομάδας με τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League (6/9/8,21:30).

Ο Παναθηναϊκός πρόκειται να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στην 3η αγωνιστική της Super League, στις 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30. Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» που θέλουν να δώσουν το «παρών» στο ματς του ΟΑΚΑ θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν από σήμερα (31/9) τα εισιτήτριά τους, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τις τιμές και τον τρόπο αγοράς τους.

Η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ. τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός –ΠΑΟΚ, για την τρίτη αγωνιστική της Super League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 στις 21:30 στο ΟΑΚΑ.

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

Θύρες Τελική τιμή 16/ 17 / 19 / 35 20 € 3 /14/ 15 / 21/33 30 € 5 /12/ 13 / 23 / 31 40 € 7 /8/10/ 11 60 € 9 70 € 29 90 € P1 / P2 255 €

Στις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 € υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο., για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, διατίθενται εισιτήρια με 50% έκπτωση επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου (+ 5€ ενίσχυση Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού). Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ στο [email protected].

Οδηγίες ταυτοποίησης εισιτηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENTS – GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης:

https://support.gov.gr/guide/

Τα εισιτήρια των αγώνων του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κίνδυνο εξαπάτησης μέσω πλαστών ή μη έγκυρων εισιτηρίων.