Ο Ατρόμητος προηγήθηκε νωρίς με πανέμορφο γκολ του Νούνιες, αλλά ο ΠΑΟΚ με δυο γκολ του υπέροχου Δημήτρη Πέλκα «γύρισε» το ματς και πήρε το τρίποντο με 2-1 στο Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα, αλλά είχε τις απαντήσεις στο Περιστέρι. Με τον Δημήτρη Πέλκα να σκοράρει δύο φορές και τον εξαιρετικό Τάχα Άλι να κάνει τη διαφορά, ο Δικέφαλος γύρισε το ματς απέναντι στον Ατρόμητο και έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Από την πλευρά του Ατρομήτου, ο Ντάρκο Κέρκεζ επέλεξε τον Χουτεσιώτη κάτω από τα δοκάρια, τους Σταυρόπουλο και Μήτογλου στο κέντρο της άμυνας, με τον Τσακμάκη δεξιά και τον Ούρονεν αριστερά.

Με τον Τσιγγάρα εκτός, Μουτουσαμί και Καραμάνης πήραν θέση στον άξονα, ενώ ο Πνευμονίδης κινήθηκε πίσω από τον Τσιλούλη, με τους Τσούμπερ και Νούνιες στις δύο πτέρυγες.

Με τους Γκρεγκ Τέιλορ και Χρήστο Ζαφείρη για πρώτη φορά μαζί στο βασικό σχήμα επέλεξε να ξεκινήσει ο Αλέσιο Λίσι την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Παβλένκα παρέμεινε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Χατζηδιάκο, Ελουστόντο και Μπάμπα να αποτελούν την τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Τέιλορ και Ζαφείρης αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, με τον Δημήτρη Πέλκα σε ρόλο «δεκαριού». Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ξεκίνησε στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, ο Τάχα Άλι στην αριστερή και ο Σερίφ Εντιαγέ στην κορυφή.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος, αλλά πλήρωσε το λάθος του

Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που μπήκε καλύτερα στο Περιστέρι, πήρε από νωρίς τον έλεγχο και κυρίως κατάφερε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να προηγηθεί. Δεν το έκανε, πλήρωσε μία κακή αμυντική αντίδραση και χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 43ο λεπτό για να μετατρέψει την υπεροχή του σε γκολ.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε μόλις στο 7’, μέσα από μια σωστή και γρήγορη μετάβαση. Ο Πέλκας έφυγε στην κόντρα, συνεργάστηκε με τον Τάχα Άλι και στη συνέχεια βρήκε εξαιρετικά τον Εντιαγέ, όμως ο Σενεγαλέζος έχασε το κοντρόλ πριν προλάβει να εκτελέσει απέναντι στον Χουτεσιώτη.

Όσο περνούσε η ώρα γινόταν ολοένα και πιο εμφανές ένα βασικό κομμάτι του επιθετικού σχεδίου του ΠΑΟΚ: η μπάλα πήγαινε πολύ στα πόδια του Τάχα Άλι. Ο Σουηδός έπαιρνε προσπάθειες, ζητούσε το ένας εναντίον ενός και μαζί με τον Μπάμπα έδινε στον Δικέφαλο τη μεγαλύτερη απειλή από την αριστερή πλευρά. Στο 16’ μπήκε στην περιοχή και επιχείρησε το σουτ, με την μπάλα να περνά πάνω από την εστία, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Πέλκας βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης, αλλά το κακό πρώτο κοντρόλ δεν του επέτρεψε να τελειώσει όπως θα ήθελε τη φάση.

Κι ενώ ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες, στο 19’ βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ο Καραμάνης πέρασε πολύ εύκολα τον Χατζηδιάκο, δημιούργησε το ρήγμα στην άμυνα του Δικεφάλου και έδωσε στον Νούνιες, ο οποίος νίκησε τον Παβλένκα για το 1-0. Ο Ατρόμητος στην πρώτη ουσιαστικά μεγάλη στιγμή του τιμώρησε την κακή αμυντική αντίδραση του ΠΑΟΚ και πήρε προβάδισμα κόντρα στη ροή του αγώνα.

Η αντίδραση ήταν άμεση. Στο 23’ ο εξαιρετικός Άλι πέρασε υπέροχη μπάλα στον Μπάμπα, που σημάδεψε το δοκάρι του Χουτεσιώτη, και σχεδόν αμέσως ο Εντιαγέ βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου, αλλά το πλασέ του πέρασε άουτ. Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα που επιβεβαίωναν την εικόνα του αγώνα, αλλά και την αδυναμία του ΠΑΟΚ να τελειώσει όσα δημιουργούσε.

Το αφιέρωσαν στον Κωνσταντέλια…

Η επιμονή του τελικά ανταμείφθηκε στο 43’. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε ξανά από την αριστερή πλευρά, ο Τάχα Άλι δημιούργησε ακόμη μία φορά και έβγαλε τη σέντρα για τον Πέλκα, ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-1.

Αμέσως μετά το γκολ ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έτρεξε στον πάγκο και σήκωσε το μπλουζάκι με το μήνυμα «Περαστικά Κωνσταντέλια», με ολόκληρο το γήπεδο να χειροκροτεί. Ήταν η αφιέρωση των παικτών του Δικεφάλου στον άτυχο πρώην συμπαίκτη τους, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στο πρώτο του παιχνίδι πρωταθλήματος με την Ντόρτμουντ.

Ο Πέλκας υπέγραψε την ανατροπή

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με αλλαγή στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, καθώς ο Αλέσιο Λίσι άφησε στα αποδυτήρια τον Χατζηδιάκο και πέρασε στη θέση του τον Μιχαηλίδη. Αλλαγή έκανε και ο Ατρόμητος, με τον Τσαντίλα αντί του Τσακμάκη, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα στο πρώτο 45λεπτο απέναντι στον Τάχα Άλι.

Ο Σουηδός συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει. Στο 52’ έφυγε ξανά πολύ ωραία στην κόντρα και έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Πέλκα, όμως αυτή τη φορά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ δεν τελείωσε σωστά τη φάση και το πλασέ του πέρασε άουτ.

Η εικόνα, πάντως, άρχισε να αλλάζει. Ο ΠΑΟΚ παρουσίαζε σοβαρά κενά στη μεσαία γραμμή και ο Ατρόμητος μπορούσε πλέον να φτάσει με μεγαλύτερη ευκολία προς την περιοχή του Παβλένκα. Στο 56’ οι γηπεδούχοι άγγιξαν το δεύτερο γκολ. Ο Μουτουσαμί σούταρε, ο Παβλένκα απομάκρυνε άσχημα και η μπάλα έφτασε στον Πνευμονίδη, με τον Μιχαηλίδη να επεμβαίνει σωτήρια με το γόνατο πριν αυτή περάσει τη γραμμή.

Ο Λίσι διάβασε το πρόβλημα στον άξονα και έριξε στο παιχνίδι τον Σανταμαρία αντί του Τέιλορ, αναζητώντας μεγαλύτερη ισορροπία και καλύτερες αποστάσεις στη μεσαία γραμμή. Παράλληλα, μετά το 60’ άλλαξε πλευρές στους Άλι και Ζίβκοβιτς.

Στο 65’ ήρθε η ανατροπή και πάλι με πρωταγωνιστή τον Πέλκα, αλλά και με τον Τάχα Άλι να συμμετέχει στη δημιουργία της φάσης. Ο Νούνιες επιχείρησε να απομακρύνει με το τακουνάκι, έκανε κακό διώξιμο και ο Πέλκας, που ακολούθησε τη φάση, εκτέλεσε με το αριστερό για το 1-2. Δεύτερο προσωπικό γκολ για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, που πήρε πάνω του το παιχνίδι και ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, με το σουτ του Τσιλούλη στο 67’ να περνά λίγο άουτ, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ζίβκοβιτς απείλησε με κεφαλιά και ανάγκασε τον Χουτεσιώτη να παραχωρήσει κόρνερ.

Με το προβάδισμα πλέον στα χέρια του, ο ΠΑΟΚ κατέβασε τον ρυθμό και έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση. Έμεινε περισσότερο πίσω από την μπάλα, χωρίς να δίνει πολλές καθαρές φάσεις στον Ατρόμητο, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να δημιουργεί αρκετά για να τελειώσει το παιχνίδι. Και όσο το σκορ παρέμενε στο 1-2, η αναμέτρηση παρέμενε ανοικτή. Στο 80’ ο Ζαφείρης είχε την ευκαιρία να βάλει τέλος στην αγωνία, όμως η τελική προσπάθεια του Έλληνα διεθνή ήταν πολύ κακή και η ευκαιρία χάθηκε.

MVP: Η ανατροπή και το διπλό του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι έχει την υπογραφή του Δημήτρη Πέλκα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Εντυπωσιακός Τάχα Άλι έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα του Ατρομήτου.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Τσακμάκης είδε τον Τάχα Άλι να τον περνάει στο «ένας εναντίον ένας» πάνω από δέκα φορές.

H ΓΚΑΦΑ: Ο Χατζηδιάκος ακόμη ψάχνει να δει που είναι ο Καραμάνης

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Τζήλος (Λάρισας) είχε μια εξαιρετική διαιτησία.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ πήρε στο Περιστέρι αυτό που άξιζε περισσότερο βάσει της συνολικής εικόνας του. Δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, είχε δοκάρι, βρήκε έναν εξαιρετικό Τάχα Άλι και έναν Πέλκα που με δύο γκολ υπέγραψε την ανατροπή. Δεν ήταν, πάντως, ένα εύκολο βράδυ. Πλήρωσε το λάθος του Χατζηδιάκου στο 1-0, εμφάνισε σοβαρά κενά στη μεσαία γραμμή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και μετά το 1-2 δεν κατάφερε να «καθαρίσει» το παιχνίδι, παρότι είχε τις προϋποθέσεις. Στο τέλος μετράει η νίκη και το 2/2 στο ξεκίνημα της Super League, κάτι που ο Δικέφαλος είχε να πετύχει από το 2022.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Τσακμάκης (46’ Τσαντίλας) , Μουτουσαμί, Καραμάνης, Πνευμονίδης (73’ Τζοβάρας), Τσιλούλης (73’ Χότζα), Τσούμπερ (73’ Κώτσης), Νούνιες (85’ Μάγκνουσον)

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος (46’ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Άλι (66΄Χατσίδης), Τέιλορ (59’ Σανταμαρία), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς (82΄Θυμιάνης), Πέλκας, Εντιαγέ (81’ Μύθου)