Μία εβδομάδα πριν παίξει με την ΑΕΚ, η ΛΑΣΚ επικράτησε 3-1 εκτός έδρας με ανατροπή της Βόλφσμπεργκερ.

Σε εξαιρετική κατάσταση έδειξε η ΛΑΣΚ, μία εβδομάδα πριν αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena για την πρεμιέρα της league phase του Champions League. Η αντίπαλος της Ένωσης επικράτησε 3-1 εκτός έδρας με ανατροπή της Βόλφσμπεργκερ σε εξ αναβολής αναμέτρηση και έκανε το 5/5 στην αυστριακή Bundesliga, ανεβαίνοντας μόνη πρώτη.

Το ματς φάνηκε να ξεκινά ιδανικά για τους νταμπλούχους, καθώς εξασφάλισαν αριθμητικό πλεονέκτημα στο δεύτερο μόλις λεπτό χάρη σε αποβολή του Μπέχουνεκ. Εντούτοις, το γκολ του Βόλμουτ στο 34' έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, με τη ΛΑΣΚ να αντιδρά μετά την ανάπαυλα.

Ο Μπουγιάμπα έφερε το ματς στα ίσα στο 54ο λεπτό, με τον Μποχάρντε να φέρνει τούμπα το ματς στο 66'. Το... κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 84', από τον Σοπφ. Η αντίπαλος της ΑΕΚ έχει μπροστά της ακόμα ένα ματς πριν έρθει στην Ελλάδα, εκτός έδρας με τη Ντόιτσλαντσμπεργκ για το Κύπελλο Αυστρία το Σάββατο (5/9).

Η ενδεκάδα της ΛΑΣΚ

Γιούνγκβιρτ - Μπουγιάμπα, Τόρνιχ, Αντράντε - Γιόργκενσεν (71' Φλέκερ), Μποχάρντε, Χόρβατ (88' Ιλκ), Ντιμπάνγκο (46' Μπέλο) - Ούσορ (88' Κέιν), Ντάνεκ (56' Σοπφ), Λανγκ