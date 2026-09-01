Αρκετές αλλαγές αναμένεται να έχει η ΑΕΚ στην ενδεκάδα για την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Νέστο Χρυσούπολης, με την οποία αρχίζει τις υποχρεώσεις της για τη League Phase του Κυπέλλου.

Η γκέλα με την Κηφισιά, η πρώτη της σεζόν για την ΑΕΚ, αναλύθηκε στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, με την Ένωση πλέον να πηγαίνει παρακάτω έχοντας στο μυαλό της να μην επαναλάβει παρόμοιες εμφανίσεις στην πορεία της σεζόν μετά από μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Το καλεντάρι είναι γεμάτο και έρχονται σερί παιχνίδια, όμως πριν από τα ματς με Άρη και ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, υπάρχει το αυριανό εκτός έδρας του Κυπέλλου με τον Νέστο Χρυσούπολης (2/9, 17:00).

Οι κιτρινόμαυροι ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους για τη League Phase της διοργάνωσης απέναντι σε μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας, με τον Νίκολιτς φυσικά να θέλει να δει σοβαρότητα και συγκέντρωση, όπως σε κάθε παιχνίδι. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί και ευκαιρία για ολικό rotation καθώς αναμένονται αρκετές αλλαγές από τον Σέρβο τεχνικό, από τη στιγμή που ακολουθούν δύο σημαντικά ματς για το πρωτάθλημα και για την πρεμιέρα στο Champions League. Κάτι που συνήθιζε να κάνει και πέρυσι στα αντίστοιχα ματς του θεσμού.

Δεδομένα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς του Κυπέλλου θα πρέπει να υπάρχουν δύο νεαροί Έλληνες λόγω του ειδικού κανονισμού στη διοργάνωση, με τον Καλοσκάμη να είναι ο ένας και την άλλη θέση να τη διεκδικούν παίκτες όπως ο Αλεξίου και ο Χριστακόπουλος. Στον τελικό του Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ ο δεύτερος νεαρός ήταν ο Μπαλαμώτης στην εστία, ωστόσο θα πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Μπρινιόλι.

Από εκεί και πέρα οι Βίντα, Γκεοργκίεφ, Κάιρινεν, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ και Ζίνι είναι μέσα σε αυτούς που διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα, ενώ μένει να φανεί και πως ο Νίκολιτς θα χρησιμοποιήσει και τους Λυκογιάννη και Αριάγκα, οι οποίοι θα πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Άλλωστε το πρόγραμμα είναι γεμάτο από πολλές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη και είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί το σύνολο των παικτών της πρώτης ομάδας για τις τρεις διοργανώσεις.