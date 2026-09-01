Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια

Η Ντόρτμουντ δεν έχασε χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κωνσταντέλια και προχώρησε στην απόκτηση του Ίθαν Νουανέρι από την Άρσεναλ με τη μορφή δανεισμού.

Η ατυχία χτύπησε τον 23χρονο πρώην άσο του ΠΑΟΚ στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός με τους Βεστφαλούς. Ο Κωνσταντέλιας άνοιξε λογαριασμό με τη νέα του ομάδα, σκοράροντας απέναντι στο Αμβούργο λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, όμως στις αρχές του δεύτερου μέρους αποχώρησε αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στο αριστερό πόδι.

Οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη χιαστού, με αποτέλεσμα ο Έλληνας διεθνής να μένει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν. Η εξέλιξη αυτή υποχρέωσε την Ντόρτμουντ να κινηθεί άμεσα στη μεταγραφική αγορά, προκειμένου να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στην επιθετική της γραμμή.

BVB Signs Ethan Nwaneri on Loan!



Borussia Dortmund have strengthened their attack by signing Ethan Nwaneri on loan from Arsenal FC. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



The 19-year-old joins BVB in response to Giannis Konstantelias’ injury-related absence and will remain with the club through the end of the… pic.twitter.com/OwD0VFWFEj September 1, 2026

Η επιλογή των Γερμανών ήταν ο Ίθαν Νουανέρι. Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League έφτασε σε συμφωνία με την Άρσεναλ και ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 19χρονου Άγγλου εξτρέμ το βράδυ της Τρίτης (1/9). Ο Νουανέρι θα αγωνιστεί στους Βεστφαλούς ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε τη σεζόν με την Άρσεναλ, ενώ στο δεύτερο μισό παραχωρήθηκε δανεικός στη Μαρσέιγ. Συνολικά μέτρησε 23 συμμετοχές, σημειώνοντας τρία γκολ και μία ασίστ.