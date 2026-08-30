O Γιώργος Τσακίρης γράφει για ένα πολύ διδακτικό ματς για την ΑΕΚ και αναμενόμενη γκέλα βάση εικόνας της πρωταθλήτριας από την Κηφισιά στην Λεωφόρο.

Προφανώς το ζητούμενο για την ΑΕΚ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας απέναντι στην Κηφισιά και ειδικά μετά την εμφατική επικράτηση και πρόκριση της ομάδας του Νίκολιτς στο Champions League απέναντι στην Λέφσκι Σόφιας, ήταν η κατάκτηση του δεύτερου σερί τρίποντου στο πρωτάθλημα! Κάτι που έως το 97' κατάφερναν οι κιτρινόμαυροι χάρη στο υπέροχο σε δημιουργία από τον Μαρίν και τελείωμα τέρμα του Βάργκα για να πετύχει το δυο στα δυο που απαιτούνταν προκειμένου να μη προκύψει γκέλα και μάλιστα νωρίς στον μαραθώνιο της Superleague για τον Δικέφαλο. Κι όμως δεν το κατάφερε (1-1) και μάλιστα απέναντι σε μια ομάδα που έμεινε ενώ ήταν πίσω στο σκορ με παίκτη λιγότερο, οχι γκολ για πολύ, ενώ και εκείνη βρήκε γκολ ισοφάρισης όταν ο αντίπαλος ήταν η ΑΕΚ ήταν με δέκα: έλειπε να θυμίσω στη φάση της ισοφάρισης ο Ζίνι. Προφανώς και δεν παίζει ρόλο αυτό το γεγονός, ότι ήταν εκτός ο διεθνής Αγκολέζος φορ, σε καμία περίπτωση και δεν το ακούω σαν δικαιολογία προσωπικά.

Η εικόνα της ΑΕΚ, ακόμη και αν τα κατάφερνε να πάρει τη νίκη, ήταν παραπάνω απο προβληματική, σε επίπεδο διάθεσης, εντάσεων και προσπάθειας συγκριτικά με του αντιπάλου. Προφανώς και το πρόβλημα από την έναρξη εστιάζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής για την Ένωση με τον Βιτάλις σε τούτο το παιχνίδι να είναι εκτός εντελώς κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να βγάζει υπεραριθμίες η Κηφισιά στη μεσαία γραμμή και δη στον άξονα! Πρόβλημα που μαζεύτηκε με τον Κάιρινεν αλλά δεν άλλαξε σε επίπεδο διεκδίκησης επίτευξης δεύτερου γκολ προκειμένου να τελειώσει το ματς και να μην υπάρχει ελπίδα για τον αντίπαλο. Αντιθέτως η εικόνα του Δικέφαλου ήταν τέτοια που επέτρεπε στην ομάδα του Λέτο να το πιστέψει και να το ψάξει για να καταφέρει να μη χάσει. Όπως και έγινε φυσικά και η ελπίδα είναι το πάθημα να γίνει μάθημα για τους κιτρινόμαυρους...

Η έναρξη του αγώνα ήταν από κάκιστη σχετικά με την εικόνα των κιτρινόμαυρων και ειδικότερα του πρώτου 20λεπτου όπου πραγματικά οι κιτρινόμαυροι αλλού φαίνονταν να πατάνε και αλλού να βρίσκονται σε επίπεδο συνοχής των γραμμών, κατοχής της μπάλας και ρυθμού. Έως εκείνο το σημείο της αναμέτρησης η Κηφισιά είχε καταφέρει να απειλήσει τρεις φορές και να αφυπνίσει την ΑΕΚ τουλάχιστον αφού η εικόνα του αγώνα από το 20' και μετά άλλαξε. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς απέκτησε συγκέντρωση, κυριάρχησε, επέβαλλε τον ρυθμό της και στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου 45λεπτου έκανε και δυο σπουδαίες ευκαιρίες για να βρει γκολ με πρωταγωνιστές τους Γιόβιτς και Μαρίν, αλλά τον Ραμίρες να έχει την απάντηση και στις δυο συγκεκριμένες σούπερ φάσεις του Δικέφαλου, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί το πρώτο μισό του ματς δίχως τέρμα...

Στο δεύτερο δεν άλλαξε άρδην η εικόνα, σε καμία περίπτωση, αλλά η ΑΕΚ κατάφερε με την κατοχή της μπάλας να μην επιτρέπει στην Κηφισιά να γίνει το ίδιο απειλητική όπως στο πρώτο 20λεπτο. Ωστόσο μετά το γκολ του Βάργκα οι γηπεδούχοι άρχισαν και πάλι να απειλούν, άξιζαν το γκολ όπως και τον βαθμό που πήραν, μιας και προτού ισοφαρίσουν στο φινάλε είχαν προειδοποιητικές βολές. Και τι βολές ε; Σουτ μέσα από την περιοχή ο Πόμπο και δοκάρι ο Θεοδωρίδης. Σε αυτές τις στιγμές έπρεπε να προκληθεί αφύπνιση στους κιτρινόμαυρους μιας και ο Νίκολιτς την εντολή αυτή έδωσε και έδειξε με τις αλλαγές του, αλλά το μήνυμα έμεινε από τους ποδοσφαιριστές στο... αδιάβαστο, κάτι που είχε το τίμημά του... Έτσι γίνεται όταν παίζεις με την φωτιά, θα καείς, αρκετά διδακτικό το παιχνίδι για την πρωταθλήτρια και για τον βασικό στόχο που είναι η κατάκτηση ξανά του τίτλου.