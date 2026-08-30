Η βαθμολογία της Super League με ένα ματς να απομένει για την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής.

Με το πρώτο στραβοπάτημα της ΑΕΚ στην τρέχουσα Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της Κυριακής (30/8) για τα ματς της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. O Δικέφαλος ισοφαρίστηκε στο φινάλε του αγώνα με την Κηφισιά (1-1) και άφησε δύο βαθμούς στη Λεωφόρο.

Από την πλευρά τους ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ολυμπιακός έκαναν το 2Χ2 στο πρωτάθλημα. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία.

Θυμίζουμε πως εκκρεμεί η εξ αναβολής αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ.

Stoiximan Super League - 2η αγωνιστική

Σάββατο (29/08)

Βόλος Elabet – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0

Κυριακή (30/08)

Άρης – ΟΦΗ 2-1

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 0-1

Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Βαθμολογία

ΠΑΟΚ 6 Παναιτωλικός 6 Άρης 6 Ολυμπιακός 6 ΑΕΚ 4 ΟΦΗ 3 Ηρακλής 1 Bόλος Elabet 1 Κηφισιά 1* Παναθηναϊκός 0 ** Καλαμάτα 0 Ατρόμητος 0 Αστέρας AKTOR 0 Λεβαδειακός 0 *

*Ματς λιγότερο

**Δύο ματς λιγότερα

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Σάββατο (5/9)

19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (6/9)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (7/9)

18:00 Αστέρας AKTOR – Ηρακλής