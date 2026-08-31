Λίσι: «Χαρούμενος για τον χαρακτήρα και την προσπάθεια των παικτών»

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι μετά τη νίκη επί του Ατρομήτου στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες του και έπλεξε το εγκώμιο του Δημήτρη Πέλκα.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά πέρασε από το Περιστέρι επικρατώντας με 2-1 του Ατρομήτου. Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων», Αλέσιο Λίσι μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου ανέφερε τα εξής:

Για το πως θα χαρακτήριζε τη νίκη μετά τον αποκλεισμό: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς, ο ΠΑΟΚ πάντα υποφέρει σε αυτό το γήπεδο τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο ημίχρονο συγχωρήσαμε πολλά λάθη του αντιπάλου, χάσαμε πολλές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να μας δώσουν το προβάδισμα, αλλά κοντέψαμε να πάμε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ. Σε όλα τα ματς το κάνουμε αυτό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί στο παιχνίδι μας. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπήκαμε καλά, χάσαμε χώρο στη μεσαία γραμμή. Μετά καταφέραμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας στον αγωνιστικό χώρο. Ο αντίπαλος θα μπορούσε να κάνει το 2-1 στην αντεπίθεση. Μετά κάναμε ευκαιρίες, δημιουργήσαμε και δικαιούμασταν περισσότερα τέρματα. Όταν δεν καταφέρνεις να τελειώσεις το παιχνίδι, ο αντίπαλος θα έχει ευκαιρίες και μπορούσε να ισοφαρίσει στο τέλος. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον χαρακτήρα και τη συνολική προσπάθεια των παικτών».

Για το πως επηρέασε ψυχολογικά την ομάδα το 1-0 μετά και τον αποκλεισμό: «Ακριβώς για αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί αντιδράσαμε και κάναμε την ανατροπή σε ένα σημείο που όλοι περίμεναν να μην τα καταφέρουμε. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, για αυτό είμαι πολύ χαρούμενος».

Για την υψηλή πίεση αν βοηθά στο σκοράρισμα: «Συμφωνώ πως βοηθά. Όταν μπορούμε και εγώ θέλω να είναι πιο επιθετική η ομάδα. Όταν όμως κινδυνεύεις, πρέπει να το διαχειρίζεσαι αυτό. Δεν θέλω να δεχόμαστε γκολ σε κάθε ματς. Να έχουμε παραπάνω clean sheet στα επόμενα ματς».

Για τον χαρακτήρα της ομάδας: «Στη Μιραντές και την Οσασούνα φημιζόμασταν για τις ανατροπές. Πολύ χαρούμενος που γίνεται και τώρα. Πολύ χαρούμενος επίσης και για τις αλλαγές που βοήθησαν και έδωσαν ενέργεια, είναι πολύ σημαντικό αυτό».

Για τον παίκτη-κλειδί Άλι και την εμφάνιση του Πέλκα: «Ο Άλι είναι πολύ καλός, γνωρίζουμε το ταλέντο του. Αυτός ήταν ο λόγος που τον αποκτήσαμε σαν μεταγραφή. Ήταν μεγάλη απώλεια στα προκριματικά. Ωστόσο είμαι πολύ χαρούμενος και για την προσπάθεια των Τάισον, Σορετίρε και Μπάμπα κάθε φορά που αγωνίζονται. Όσον αφορά τον Πέλκα, έκανε φανταστικό ματς σήμερα και δεν αναφέρομαι μόνο στα γκολ. Αυτός και ο Ζίβκοβιτς ήταν εξαιρετικοί σήμερα, είτε είχαν είτε δεν είχαν την μπάλα».

Για την κίνηση με τον Κωνσταντέλια: «Έδειξαν και την ποιότητα των αποδυτηρίων και γενικότερα της ομάδας. Ο Ντέλιας είναι πολύ αγαπητός στα αποδυτήρια, πολύ όμορφος άνθρωπος και αυτό δίνει τις αξίες των παικτών στα αποδυτήρια».

Για τους Θυμιάνη-Τάισον: «Ο Τάισον δεν ήταν στο 100% με τη Μπραν, έκανε μόλις δύο προπονήσεις. Όσον αφορά τον Θυμιάνη είδα στον αγωνιστικό χώρο ότι είχαμε πρόβλημα στις στατικές φάσεις. Ο Τάισον ήταν να μπει στον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα, αλλά ο Άλι μου είπε ήταν καλά, για αυτό άργησε να μπει. Μετά ξανασταμάτησα την αλλαγή του αφού έγινε το 1-2, οπότε ήταν κάπως… άτυχος. Θα αγωνιστεί με τον ΟΦΗ, είμαι πολύ χαρούμενος για την απόδοσή του».

Για το… βάθος στο ρόστερ: «Σίγουρα ο αγωνιστικός χώρος μου δείχνει ποιος θα παίξει και ποιος όχι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να παίξεις ποδόσφαιρο. Δεν με ενδιαφέρει το όνομα και η ηλικία. Ο Μπαταούλας είναι… δουλευταράς, αλλά η περίοδος αυτή δεν μου έδωσε τη δυνατότητα να τον βάλω. Θα πάρει και αυτός τις ευκαιρίες».