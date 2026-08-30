ΠΑΟΚ: Σφίξιμο στην γάμπα ο Χατζηδιάκος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Παντελής Χατζηδιάκος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο από τον Μιχαηλίδη και ο λόγος ήταν γιατί ένιωσε ένα σφίξιμο στην γάμπα.
Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κάνει το δύο στα δύο στην φετινή Super League επικρατώντας και στο Περιστέρι του Ατρομήτου με 2-1. Στο ημίχρονο του αγώνα ο Αλέσιο Λίσι αντικατέστησε τον Παντελή Χατζηδιάκο με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και ο λόγος της αντικατάστασης ήταν πως ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός ένιωσε ένα σφίξιμο στην γάμπα. Όσον αφορά την εκτίμηση του προβλήματος, θα εκτιμηθεί την Δευτέρα μετά τις απαραίτητες εξετάσεις.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.