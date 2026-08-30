Ο Παντελής Χατζηδιάκος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο από τον Μιχαηλίδη και ο λόγος ήταν γιατί ένιωσε ένα σφίξιμο στην γάμπα.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κάνει το δύο στα δύο στην φετινή Super League επικρατώντας και στο Περιστέρι του Ατρομήτου με 2-1. Στο ημίχρονο του αγώνα ο Αλέσιο Λίσι αντικατέστησε τον Παντελή Χατζηδιάκο με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και ο λόγος της αντικατάστασης ήταν πως ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός ένιωσε ένα σφίξιμο στην γάμπα. Όσον αφορά την εκτίμηση του προβλήματος, θα εκτιμηθεί την Δευτέρα μετά τις απαραίτητες εξετάσεις.