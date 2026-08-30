Ο ΠΑΟΚ δεν ξέχασε τον Γιάννη Κωνσταντέλια που τραυματίστηκε σοβαρά στο ματς της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο τονίζοντας πως όλη η οικογένεια της ομάδας θα είναι δίπλα του.

Όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου ξέχωρα από οπαδικές προτιμήσεις περίμεναν πως και πως την πρεμιέρα του Γιάννη Κωνσταντέλια στην πολυδιαφημισμένη Bundesliga με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Μια πρεμιέρα που ξεκίνησε ιδανικά με το γκολ που πέτυχε και κατέληξε σε εφιάλτη καθώς τραυματίστηκε με τα νέα να είναι πολύ άσχημα καθώς υπέστη ρήξη χιαστού.

Ο οργανισμός ΠΑΟΚ φυσικά και θα μπορούσε να ξεχάσει ένα παιδί που βγήκε από τα σπλάχνα του και αρχικά ο Δημήτρης Πέλκας μετά το γκολ που πέτυχε έτρεξε προς το πάγκο και πήρε μπλουζάκι που έγραφε «Περαστικά Κωνσταντέλια». Μετά το τέλος της αναμέτρησης η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέβασε αυτή την φωτογραφία με τους παίκτες και το μ πλουζάκι για τον... Ντέλια και έγραψε: «Μαζί σου Γιάννη! Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στο πλευρό σου. Περαστικά και δυνατός ξανά στα γήπεδα».