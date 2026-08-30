Παναιτωλικός - Καλαμάτα: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Παναιτωλικός έκανε το 2Χ2 στη Stoiximan Super League, καθώς υπέταξε την Καλαμάτα στο Αγρίνιο με 2-0.
Οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν στο 27' με γκολ... καρμπόν με αυτό που πέτυχε ο Γκράναθ μια αγωνιστική πριν, κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Ο Μανρίκε εκτέλεσε το κόρνερ κι ο Σουηδός στόπερ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά.
Στο 82' ο Παναιτωλικός είχε δοκάρι και διαμαρτυρήθηκε για γκολ. Ο Άλεξιτς σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο, έσκασε στη γραμμή, όμως διαιτητής και VAR συμφώνησαν πως δεν είχε περάσει τη γραμμή.
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Στην τελευταία φάση του αγώνα όλοι οι παίκτες της Καλαμάτας πάτησαν στην περιοχή για ένα φάουλ που εκτελέστηκε από το κέντρο, μαζί τους και ο τερματοφύλακας Γκέλιος, ο Κουτσερένκο έπαιξε γρήγορα για τον Σουμά, ο οποίος από το κέντρο έστειλε την μπάλα σε κενή εστία για το τελικό 2-0.
Τα highlights του ματς
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