Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Παναιτωλικού επί της Καλαμάτας στο Αγρίνιο με 2-0.

Ο Παναιτωλικός έκανε το 2Χ2 στη Stoiximan Super League, καθώς υπέταξε την Καλαμάτα στο Αγρίνιο με 2-0.

Οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν στο 27' με γκολ... καρμπόν με αυτό που πέτυχε ο Γκράναθ μια αγωνιστική πριν, κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Ο Μανρίκε εκτέλεσε το κόρνερ κι ο Σουηδός στόπερ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά.

Στο 82' ο Παναιτωλικός είχε δοκάρι και διαμαρτυρήθηκε για γκολ. Ο Άλεξιτς σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο, έσκασε στη γραμμή, όμως διαιτητής και VAR συμφώνησαν πως δεν είχε περάσει τη γραμμή.

Στην τελευταία φάση του αγώνα όλοι οι παίκτες της Καλαμάτας πάτησαν στην περιοχή για ένα φάουλ που εκτελέστηκε από το κέντρο, μαζί τους και ο τερματοφύλακας Γκέλιος, ο Κουτσερένκο έπαιξε γρήγορα για τον Σουμά, ο οποίος από το κέντρο έστειλε την μπάλα σε κενή εστία για το τελικό 2-0.

Τα highlights του ματς