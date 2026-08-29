Η βαθμολογία της Stoiximan Super League: «Απόλυτος» ο Παναιτωλικός, «σεφτές» για Ηρακλή και Βόλο Elabet
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Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Παναιτωλικού επί της Καλαμάτας και τον «σεφτέ» Ηρακλή και Βόλου Elabet.
Με δυο αναμετρήσεις στην επαρχία άρχισε η 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Παναιτωλικός έγινε η πρώτη ομάδα που έκανε το 2Χ2, καθώς υπέταξε με 2-0 την Καλαμάτα, η οποία έμεινε δίχως βαθμό, ενώ τον πρώτο τους βαθμό πήραν ο Βόλος Elabet και ο Ηρακλής.
Stoiximan Super League - 2η αγωνιστική
Σάββατο (29/08)
- Βόλος Elabet – Ηρακλής 1-1
- Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0
Κυριακή (30/08)
- 19:30 Άρης – ΟΦΗ
- 20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
- 21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός
- 21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ
Δευτέρα (31/08)
- 19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
Βαθμολογία
- Παναιτωλικός 6
- ΑΕΚ 3
- ΠΑΟΚ 3
- ΟΦΗ 3
- Άρης 3
- Ολυμπιακός 3
- Ηρακλής 1
- Bόλος Elabet 1
- Παναθηναϊκός 0
- Κηφισιά 0
- Καλαμάτα 0
- Ατρόμητος 0
- Αστέρας AKTOR 0
- Λεβαδειακός 0
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