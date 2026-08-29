Η βαθμολογία της Stoiximan Super League: «Απόλυτος» ο Παναιτωλικός, «σεφτές» για Ηρακλή και Βόλο Elabet

Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Παναιτωλικού επί της Καλαμάτας και τον «σεφτέ» Ηρακλή και Βόλου Elabet.

Με δυο αναμετρήσεις στην επαρχία άρχισε η 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Παναιτωλικός έγινε η πρώτη ομάδα που έκανε το 2Χ2, καθώς υπέταξε με 2-0 την Καλαμάτα, η οποία έμεινε δίχως βαθμό, ενώ τον πρώτο τους βαθμό πήραν ο Βόλος Elabet και ο Ηρακλής.

Stoiximan Super League - 2η αγωνιστική

Σάββατο (29/08)

Βόλος Elabet – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0

Κυριακή (30/08)

19:30 Άρης – ΟΦΗ

20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Βαθμολογία