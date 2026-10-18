Ο Κώστας Φορτούνης θα υποβληθεί σε εξετάσεις την Δευτέρα (19/10), αλλά φαίνεται ότι έχει αποφύγει τη θλάση * Καμία εικόνα προς το παρόν ενόψει Σπάρτα Πράγας.

Υπάρχει μία πρώτη εικόνα στον Ολυμπιακό αναφορικά με την κατάσταση του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Οι πρώτες ενδείξεις είναι καθησυχαστικές, καθώς φαίνεται πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει προλάβει τη θλάση, ωστόσο ακόμη δεν υπάρχει οριστική εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Ο Φορτούνης ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας εύλογη ανησυχία στις τάξεις των «ερυθρόλευκων». Το γεγονός, μάλιστα, ότι έπιανε ψηλά το πόδι του ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι πρόκειται για μυϊκό τραυματισμό. Σε αυτή τη φάση, πάντως, τα μηνύματα που προκύπτουν από την πρώτη εκτίμηση δεν δείχνουν να επιβεβαιώνουν το χειρότερο σενάριο, δηλαδή την ύπαρξη θλάσης.

Η οριστική απάντηση, ωστόσο, θα δοθεί τη Δευτέρα (19/10), όταν ο διεθνής άσος θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα θα ξεκαθαρίσουν τόσο τη φύση όσο και την έκταση του τραυματισμού (αν όντως δηλαδή δεν πρόκειται για θλάση), επιτρέποντας στο ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού να έχει ασφαλή εικόνα για το διάστημα που ενδεχομένως θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης.

Το ενδιαφέρον, φυσικά, στρέφεται και στην αναμέτρηση της Πέμπτης (22/10) με τη Σπάρτα Πράγας στο Καραϊσκάκη, καθώς ο Φορτούνης αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στη δημιουργία και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Προς το παρόν, όμως, είναι πρόωρο να γίνει οποιαδήποτε εκτίμηση για τη συμμετοχή του. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από τα ευρήματα των εξετάσεων και την πορεία της αποκατάστασής του τις επόμενες ημέρες.

Στον Ολυμπιακό περιμένουν, λοιπόν, να επιβεβαιωθούν οι πρώτες ενθαρρυντικές ενδείξεις, ώστε να γνωρίζουν αν μπορούν να υπολογίζουν στον Έλληνα άσο για το ευρωπαϊκό παιχνίδι.