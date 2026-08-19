Πιάνοντας επιθετικά φανταστική απόδοση στο «Ελ Πάσο», η Καλαμάτα συνέτριψε με 4-2 τον Παναιτωλικό και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, αν και αγωνιζόταν από το 65' με δέκα παίκτες.

Μεγάλης έκτασης νίκη από την Καλαμάτα στο Κύπελλο απέναντι στον Παναιτωλικό - των αρκετών απουσιών - με σκορ 4-1 παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 65' και μετά.

Από 2 γκολ οι Καλουτσικίδης και Βάργκας.

Τα δύο γκολ από τον Βάργκας και το 3-1 του Παναιτωλικού

Η Καλαμάτα είχε πολύ πιο καλή εικόνα από τον αντίπαλό της, τον Παναιτωλικό, από το ξεκίνημα του αγώνα. Στο 30ό λεπτό αφότου είχε απειλήσει πριν υπήρξε το 1-0: γύρισμα του Μορέιρα και σουτ του Καλουτσικίδη για το γκολ.

Στο 34' ο Λιατσικούρας έδωσε στον Βάργκας που σούταρε κάτω από τα πόδια του αντίπαλου γκολκίπερ για το 2-0. Στο 50' η Καλαμάτα είδε τον Βάργκας να βγαίνει μπροστά και με πολύ ωραίο τελείωμα να γράφει το 3-0.

Ο Παναιτωλικός έβγαλε αντίδραση κάνοντας το 3-1. Στο 52' ο σκόρερ με σουτ ήταν ο Σατσιάς.

Πριν το γκολ του Παναιτωλικού υπήρχαν φωνές της Καλαμάτας για φάουλ στην αρχή της φάσης. Η Καλαμάτα πάντως είχε την δυνατότητα να σκοράρει και άλλο γκολ λίγο μετά κυρίως με τον Μορέϊρα.

Η αποβολή του Πινέϊρο, το 4-1 του Καλουτσικίδη και το 4-2 στο τέλος

Στο 65ο λεπτό η Καλαμάτα έμεινε με 10 παίκτες. Αποβλήθηκε ο Πινέϊρο μετά από φάουλ που έκανε. Στη συνέχεια ο Παναιτωλικός προσπάθησε να μειώσει στο σκορ. Απείλησε με φάσεις όπως το σουτ του Μπρέγκου στο 79' αλλά εν τέλει δεν κατάφερε ούτε να μειώσει στο σκορ και ούτε φυσικά να ισοφαρίσει. Υπήρξε δε και μία φοβερή ενέργεια του Βάργκας και σουτ λίγο έξω στο 81'.

Στο 87' η Καλαμάτα έβαλε και 4ο γκολ μετά από πολύ ωραίο κλέψιμο και τελείωμα του Καλουτσικίδη για το 4-1 αλλά το τελικό σκορ ήταν το 4-2 καθώς στο 92' ο Μανρίκε σκόραρε εύστοχα από την άσπρη βούλα μετά από πέναλτι που δόθηκε για χέρι του Καλουτσικίδη.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης (91' Μπακαγιόκο), Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο (91' Χατζηθεοδωρίδης), Πινιέιρο, Χάμζα, Λιατσικούρας (91' Μουζάκης), Μορέιρα (68' Κατάλντι), Μπολιβάρ (63' Σίγκουρντσον) και Βάργκας.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ξενόπουλος, Σατσιάς, Στάγιτς (88' Προδρομίτης), Γκράναθ (88' Όλσον), Μανρίκε, Κόγιτς, Νικολάου, Μπρέγκου, Εστέμπαν, Τζενεπό (64' Γκοτζάϊ) και Αλμπάνης (46' Μαυρίας).