Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού είχε ασίστ στη Μασσαλία και γκολ στο Αγρίνιο, όπου πανηγύρισε με έναν πολύ αγαπημένο του τρόπο.

Ο Τσικίνιο όπως είναι ήδη γνωστό έχει καθιερώσει έναν πανηγυρισμό... ηρεμίας στον Ολυμπιακό που έχει όμως μία συγκεκριμένη σύνδεση αλλά και αφετηρία. Ο ίδιος ο «Τσίκι» - που έχει τα χόμπι του και εκτός των άλλων του αρέσουν ιδιαίτερα και τα τατουάζ και ενώ έχει αρκετά - σε ανάρτησή του για έναν παλαιότερο πανηγυρισμό του όπως αυτόν που έκανε στο Αγρίνιο, είχε αναφέρει τη λέξη Myōbokuzan.

Από το επίσημο Instagram του Τσικίνιο

Τη λέξη αυτή τη συναντάμε στη σειρά Naruto και αποτυπώνει αυτή ακριβώς τη στάση σώματος. Είναι μία ιαπωνική σειρά animation που βασίζεται στο κόμικ Manga του Μασάμι Κισιμότο. Τον σχετικό πανηγυρισμό του Πορτογάλου τον θυμόμαστε από πιο παλιά και από αγώνες όπως πχ την εκτός έδρας νίκη με τον ΟΦΗ σε προηγούμενη σεζόν.

Σε αυτή τη σειρά ο κεντρικός ήρωας είναι ο νεαρός Naruto Uzumaki, ένας νίντζα που αναζητά την αναγνώριση αλλά και να γίνει ο αρχηγός του χωριού του. Εκτός από τον πανηγυρισμό αυτό όμως ο συγκεκριμένος χαρακτήρας είναι αποτυπωμένος και σε τατουάζ στο χέρι του Τσικίνιο, που έχει ουκ ολίγα (τατουάζ) στο σώμα του. Μάλιστα ένα από τα τατουάζ που είχε κάνει είχαν 2 ιδιαίτερα σημαντικές ημερομηνίες για εκείνον στον λαιμό του. Γενικά είναι ένας πανηγυρισμός που δεν τον συναντάμε κάθε μέρα και έχει τη σύνδεσή του με τα κόμικ manga.

Στο καθαρά αγωνιστικό, ο «Τσίκι» έχει συμβολή στα 2 τελευταία διπλά του Ολυμπιακού και δείχνει να ξαναμπαίνει σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι. Ήταν σαν να ήταν δικά του σε έναν μεγάλο βαθμό. Στη Μασσαλία μετά από ωραία κομπίνα είναι αυτός που... σερβίρει για το κεφάλι του Έσε. Και βέβαια το απόγευμα της Κυριακής στο Αγρίνιο κάνει τη διαφορά με τη σουτάρα του για το 0-2 και... κλειδώνοντας μία πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι σε έναν πολύ καλό επιθετικά Παναιτωλικό που απείλησε αισθητά και είχε και δοκάρι.

Στα 31 του χρόνια ο Τσικίνιο παραμένει μία πολύ σημαντική μονάδα του Ολυμπιακού, τον οποίο βέβαια ο πειραϊκός σύλλογος χρειάζεται ακόμα πιο ανεβασμένο στη συνέχεια. Συνολικά στον Ολυμπιακό έχει 118 αγώνες με 17 γκολ και 16 ασίστ. Με τη φανέλα των Πειραιωτών έχει κατακτήσει το Conference, ένα νταμπλ στα 100 χρόνια της ομάδας και ένα Super Cup.