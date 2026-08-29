Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Νορβηγού ακραίου μπακ της Τορίνο, Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν.

Όπως αναμενόταν, ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Νορβηγού μπακ από την Τορίνο.

Ο ποδοσφαιριστής έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης (27/8) και παρόλο που η περίπτωσή του φάνηκε να χαλάει εν τέλει η μεταγραφή ολοκληρώθηκε κανονικά, καθώς ο Πέντερσεν υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν.

Ο διεθνής Νορβηγός, γεννημένος στις 16 Ιουλίου 2000, αγωνιζόταν στην Ιταλία για λογαριασμό της Torino, με τη φανέλα της οποίας έκανε 64 συμμετοχές.

Το 2021 είχε αποκτηθεί από τη Feyenoord (89 συμμετοχές, ένα γκολ και επτά ασίστ), ενώ την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 φόρεσε τη φανέλα της Sassuolo.

Προτού πάρει μεταγραφή στην Ολλανδία ο Πέντερσεν, αγωνίστηκε σε Tromsø IL και Molde FK. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας έχει παίξει 87 φορές στη Serie A, 60 στην Eredivisie, 14 στο Europa League και 10 στο Conference League.

Είναι 36 φορές διεθνής με την εθνική Νορβηγίας και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο αγωνίστηκε τέσσερις φορές στην εντυπωσιακή πορεία της εθνικής του ομάδας μέχρι τα προημιτελικά.

Μάρκους, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!».