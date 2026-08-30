Μια αγωνιστική που θα αποδείξει πολλά!

Η 2η αγωνιστική της Super League περιλαμβάνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με την Κυριακή να υπόσχεται πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα.

Το πρόγραμμα ανοίγει στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο Άρης υποδέχεται τον ΟΦΗ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προέρχεται από μια εντυπωσιακή ανατροπή στην πρεμιέρα, φεύγοντας με το διπλό (3-2) από την έδρα της Καλαμάτας.

Παρά το γεγονός πως βρισκόταν πίσω στο σκορ μέχρι το 88ο λεπτό, ο Άρης κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι χάρη σε δύο τέρματα του Φαμπιάνο. Στόχος τώρα είναι το «2 στα 2» απέναντι σε έναν αντίπαλο σε εξαιρετική φόρμα. Ο ΟΦΗ, έχοντας ως προίκα το 3-0 του πρώτου αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, δεν περιορίστηκε στη διαχείριση και επικράτησε ξανά με 2-0.

Οι Κρητικοί, που εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Europa League, θέλουν να διευρύνουν το θετικό τους σερί μετά τη νικηφόρα έναρξη στο πρωτάθλημα. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 1.85 στη Novibet.

Στη συνέχεια, ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι στάθηκαν πολύ καλά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό διατηρώντας το μηδέν για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αλλά τελικά λύγισαν στο φινάλε χάνοντας με 1-0.

Στον αντίποδα, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αθήνα με βαριά ψυχολογία, μετά τον πικρό αποκλεισμό στα play-offs του Conference League από την Μπραν. Η ήττα με 3-2 στη Νορβηγία πλήγωσε «ασπρόμαυρους» παρά την κάκιστη διαιτησία που αντιμετώπισαν. Ψάχνουν τώρα αντίδραση, με την ισοπαλία στο ημίχρονο να προσφέρεται σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι Αρκάδες προβλημάτισαν στην πρεμιέρα, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Το έργο τους γίνεται ακόμη πιο δύσκολο τώρα, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που στοχεύει στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεπέρασαν το σοκ του αποκλεισμού από τη Ναϊμέγκεν, μπαίνοντας με το δεξί στο πρωτάθλημα χάρη στο 1-0 επί του Ατρομήτου, ενώ παράλληλα κινούνται ενεργά στο μεταγραφικό παζάρι με στόχο την επιστροφή στην κορυφή. To Under 2,5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

Τέλος, η Κηφισιά αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Για τους γηπεδούχους πρόκειται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι στη διοργάνωση, καθώς η αναμέτρησή τους με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα αναβλήθηκε.

Η αποστολή τους είναι απαιτητική, καθώς η ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετική ψυχολογική κατάσταση μετά την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η «Ένωση» επικρατεί ικανοποίηση για την έως παρουσία της και θέλει να συνεχίσει με νίκη στη Super League, δείχνοντας έτοιμη να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της σεζόν. To Over 2,5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.74 στη Novibet.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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