Με story του στο Instagram ο Ομάρ Ελαμπντελαουί καλωσόρισε στον Ολυμπιακό τον συμπατριώτη του Μάρκους Πέντερσεν.

Ο Μάρκους Πέντερσεν αναμένεται αναμένεται να γίνει σύντομα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, καθώς έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο, ήτοι έως το 2030 και απομένει η ανακοίνωση.

Ο συμπατριώτης του και άλλοτε αρχηγός των Πειραιωτών, Ομάρ Ελαμπντελαουί, έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια στον Νορβηγό αμυντικό, τον οποίο καλωσόρισε με story του στο Instagram.

«Άκουσα ότι ο Μάρκους Πέντερσον θα υπογράψει στην αγαπημένη του ομάδα τον Ολυμπιακό. Ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν και για τον σύλλογο. Είναι πολύ καλός παίκτης και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει υπέροχα πράγματα με την ομάδα. Καλή τύχη μέσα από την καρδιά μου», ανέφερε στη σχετική ανάρτηση.