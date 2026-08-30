Η UEFA έκανε γνωστό το γήπεδο όπου θα φιλοξενηθεί η μάχη της Τορεένσε κόντρα στον Ολυμπιακό για το League Phase του Europa League.

Μία από τις ομάδες που θα είναι στον δρόμο του Ολυμπιακού για το League Phase του Europa League είναι και η Τορεένσε που... τρέλανε την Ευρώπη πέρσι κατακτώντας το κύπελλο και λαμβάνοντας απευθείας μία θέση στη διοργάνωση παρότι είναι στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας (!).

Οι Πειραιώτες θα φιλοξενηθούν από τους Πορτογάλους την τελευταία αγωνιστική του League Phase ωστόσο, όπως είναι λογικό, το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα της ομάδας καθώς το «Estádio Manuel Marques» των μόλις 2,5 χιλιάδων θέσεων, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της UEFA.

Έτσι, η ομοσπονδία έκανε γνωστή την έδρα όπου θα φιλοξενηθεί το ματς και πρόκειται για το «Estádio Dr. Magalhães Pessoa» στη περιοχή Λεϊρία. Πρόκειται για ένα γήπεδο που αρχικά χτίστηκε το 1958 αλλά έκανε ολική ανακαίνιση το 2003 προκειμένου να φιλοξενήσει αγώνες του EURO 2004.

Σε αυτό το γήπεδο έπαιξαν τα παιχνίδια Ελβετία-Κροατία και Κροατία-Γαλλία για τους ομίλους της διοργάνωσης ενώ πλέον το χρησιμοποιεί η τοπική ομάδα που είναι στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας.

Έχει φυσικό χλοοτάπητα, χωράει περίπου 25 χιλιάδες θεατές και είναι ένα από τα όμορφα γήπεδα της χώρας, με την Εθνική Πορτογαλίας να το έχει χρησιμοποιήσει ουκ ολίγες φορές.