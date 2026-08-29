Στην Ιταλία και την τελευταία ώρα παρουσιάζονται σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάτι που να αποτρέψει στο να γίνει η μεταγραφή του Πέντερσεν στον Ολυμπιακό.

Μεταγραφές χωρίς ανατροπές δεν υπάρχουν σε καμία μεταγραφική περίοδο. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει αυτό το στοιχείο στον Ολυμπιακό ή μάλλον και στον Ολυμπιακό.

Πού βρισκόμαστε σε αυτήν την φάση όμως αναφορικά με τον δεξιό μπακ; Οι πληροφορίες από την Ιταλία εμμένουν και την τελευταία ώρα ότι ο Μάρκους Πέντερσεν θα κλείσει και επίσημα στον Ολυμπιακό με το συμβόλαιό του να είναι έως το 2030.

Ο Νορβηγός διεθνής μπακ παραμένει σύμφωνα με πληροφορίες στην Αθήνα - στην οποία αφίχθη το βράδυ της Πέμπτης - όπου το Σάββατο θα κάνει τον 2ο κύκλο των απαιτούμενων τεστ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Θυμίζουμε πώς το deal με την Τορίνο (για τον Πέντερσεν) ήταν στα 6+2 εκατ. ευρώ (συν 10% ποσοστό μεταπώλησης) και ενώ τις προηγούμενες ώρες είχε προκύψει ως φαβορί για να κλείσει ο Βραζιλιάνος Ντοντό της Φιορεντίνα σε μία υπόθεση πάντως που δεν υπήρξε σύμφωνα με το ρεπορτάζ οριστική ή οριστικά εάν προτιμάτε θετική εξέλιξη για τους Ερυθρόλευκους.

Ο Μάρκους Χόλγκρεν Πέντερσεν ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στο φετινό Μουντιάλ, όπου αγωνίστηκε στα 5 από τα 7 παιχνίδια. Ξεκίνησε την καριέρα του στις Ακαδημίες της Τρόμσο και «ανέβηκε» το 2018 στην ανδρική ομάδα. Ακολούθησαν πετυχημένα περάσματα σε Μόλντε και Φέγενορντ, προτού μετακομίσει το 2025 στην Τορίνο, με την οποία έχει καταγράψει 64 συμμετοχές με συνολικό απολογισμό 1 γκολ και 4 ασίστ. Είναι κυρίως δεξιός μπακ, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και αριστερά (ως μπακ και ως χαφ).