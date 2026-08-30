Φρέντρουπ - Ολυμπιακός: Όλα ανοιχτά για το deal σύμφωνα με τους Ιταλούς
Λίγα 24ωρα απέμειναν για να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα ενόψει της League Phase του Europa League και ο Ολυμπιακός φουλάρει για την απόκτηση ενός χάφ με τον Μόρτεν Φρέντρουπ να έχει κερδίσει αρκετό έδαφος.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία μεταξύ της Τζένοα και του Ολυμπιακού, με τον ιταλικό σύλλογο να μένει πίσω στην... κούρσα για τον Ρολάντο Μαντραγκόρα για αυτόν τον λόγο καθώς θα πρέπει πρώτα να πουλήσει τον Δανό χάφ.
Βέβαια, όπως τονίζει ο Ιταλός ρεπόρτερ, τίποτα δεν θεωρείται οριστικό καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και είναι ανοιχτό ενδεχόμενο να έχουμε άμεσες εξελίξεις.
Mandragora più vicino al @TorinoFC_1906. Il @GenoaCFC deve prima cedere Frendrup, ma la trattativa con l'@olympiacosfc non è ancora chiusa @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 29, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.