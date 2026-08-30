Φρέντρουπ - Ολυμπιακός: Όλα ανοιχτά για το deal σύμφωνα με τους Ιταλούς

Φρέντρουπ - Ολυμπιακός: Όλα ανοιχτά για το deal σύμφωνα με τους Ιταλούς

Νότης Χάλαρης
Φρέντρουπ - Ολυμπιακός: Όλα ανοιχτά για το deal σύμφωνα με τους Ιταλούς

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στην Ιταλία μεταδίδουν ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει ακόμα τη χρυσή... τομή με τη Τζένοα για την απόκτηση του Μόρτεν Φρέντρουπ.

Λίγα 24ωρα απέμειναν για να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα ενόψει της League Phase του Europa League και ο Ολυμπιακός φουλάρει για την απόκτηση ενός χάφ με τον Μόρτεν Φρέντρουπ να έχει κερδίσει αρκετό έδαφος.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία μεταξύ της Τζένοα και του Ολυμπιακού, με τον ιταλικό σύλλογο να μένει πίσω στην... κούρσα για τον Ρολάντο Μαντραγκόρα για αυτόν τον λόγο καθώς θα πρέπει πρώτα να πουλήσει τον Δανό χάφ.

Βέβαια, όπως τονίζει ο Ιταλός ρεπόρτερ, τίποτα δεν θεωρείται οριστικό καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και είναι ανοιχτό ενδεχόμενο να έχουμε άμεσες εξελίξεις.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα