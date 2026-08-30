Στην Ιταλία μεταδίδουν ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει ακόμα τη χρυσή... τομή με τη Τζένοα για την απόκτηση του Μόρτεν Φρέντρουπ.

Λίγα 24ωρα απέμειναν για να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα ενόψει της League Phase του Europa League και ο Ολυμπιακός φουλάρει για την απόκτηση ενός χάφ με τον Μόρτεν Φρέντρουπ να έχει κερδίσει αρκετό έδαφος.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία μεταξύ της Τζένοα και του Ολυμπιακού, με τον ιταλικό σύλλογο να μένει πίσω στην... κούρσα για τον Ρολάντο Μαντραγκόρα για αυτόν τον λόγο καθώς θα πρέπει πρώτα να πουλήσει τον Δανό χάφ.

Βέβαια, όπως τονίζει ο Ιταλός ρεπόρτερ, τίποτα δεν θεωρείται οριστικό καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και είναι ανοιχτό ενδεχόμενο να έχουμε άμεσες εξελίξεις.