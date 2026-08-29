Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, μαζί με τους γιους του, θέλοντας να εκφράσει τη στήριξη του στην ομάδα του Αλέσιο Λίλι, παρά τον αποκλεισμό.

Στη Νέα Μεσημβρία και στην προπόνηση του ΠΑΟΚ βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Ιβάν Σαββίδης, λίγες ώρες μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν.

Ο ισχυρός άνδρας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ θέλησε με την παρουσία του να δείξει τη στήριξή του προς την ομάδα σε μια δύσκολη χρονικά στιγμή, καθώς ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω του όσα συνέβησαν στη Νορβηγία και να στρέψει άμεσα την προσοχή του στις εγχώριες υποχρεώσεις.

Μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκαν οι δύο γιοι του, Γιώργος και Νίκος, έχοντας επαφές τόσο με τους ποδοσφαιριστές όσο και με τα μέλη του τεχνικού επιτελείου.

Το μήνυμα από την πλευρά της οικογένειας Σαββίδη ήταν ξεκάθαρο ως προς τη στήριξη προς την ομάδα και την ανάγκη άμεσης αντίδρασης μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη.

Για τον ΠΑΟΚ, άλλωστε, δεν υπάρχει χρόνος για να μείνει περισσότερο στη βραδιά του Μπέργκεν. Οι «ασπρόμαυροι» προετοιμάζονται πλέον για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.