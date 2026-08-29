Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο από τις πρώτες στιγμές του Ιμράν Λούζα στα πράσινα.

Το βράδυ της Παρασκευής (28/08) ο Ιμράν Λούζα ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό κι έγινε μία από τις ακριβότερες μεταγραφές της ιστορίας του, αφού οι «πράσινοι» επένδυσαν 7 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους.

Ο 27χρονος Μαροκινός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια, αφότου πέρασε τη Πέμπτη (27/08) με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις του. Το Σάββατο (29/08) το «τριφύλλι» δημοσίευσε ένα βίντεο από τις πρώτες στιγμές του νέου του ποδοσφαιριστή με τα χρώματα της ομάδας.

Εκείνος δούλεψε στο γυμναστήριο έχοντας ως παρέα τον πρώην συμπαίκτη του στη Ναντ, Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος μάλιστα τον καλωσόρισε κάνοντας και σχετικό στόρι στο Instagram.

Το βίντεο του Παναθηναϊκού

Η ανάρτηση του Τσιριβέγια για τον Λούζα

«Καλώς ήρθες φίλε μου» ήταν η ατάκα του Ισπανού για τον Μαροκινό.

