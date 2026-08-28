Παναθηναϊκός: Τριφύλλι και πράσινη καρδιά έβαλε ο Ουναΐ στο βίντεο των «πράσινων» για Λούζα
Ένα από τα πιο καυτά ονόματα στην μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού είναι ο Αζεντίν Ουναΐ με τον Μαροκινό να αναφέρεται σε πολλά δημοσιεύματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον Παναθηναϊκό. Τελευταίο ήταν αυτό που τον θέλει να βρίσκεται πολύ κοντά στον Άγιαξ.
Ο ίδιος πάντως έκανε τους φίλους των «πρασίνων» να τον σκεφτούν ακόμα παραπάνω όταν έβαλε τριφύλλι και πράσινη καρδιά σε βίντεο του Παναθηναϊκού για τον Ίμρα Λούζα που θυμίζουμε πως είναι και συμπατριώτης του.
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