Με το μέλλον του να είναι ακόμα αβέβαιο καθώς τα ρεπορτάζ για την ομάδα που θα συνεχίσει διαδέχονται το ένα το άλλο, ο Αζεντίν Ουναΐ ξαναχτύπησε βάζοντας τριφύλλι και πράσινη καρδιά σε βίντεο του Παναθηναϊκού για τον Λούζα.

Ένα από τα πιο καυτά ονόματα στην μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού είναι ο Αζεντίν Ουναΐ με τον Μαροκινό να αναφέρεται σε πολλά δημοσιεύματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον Παναθηναϊκό. Τελευταίο ήταν αυτό που τον θέλει να βρίσκεται πολύ κοντά στον Άγιαξ.

Ο ίδιος πάντως έκανε τους φίλους των «πρασίνων» να τον σκεφτούν ακόμα παραπάνω όταν έβαλε τριφύλλι και πράσινη καρδιά σε βίντεο του Παναθηναϊκού για τον Ίμρα Λούζα που θυμίζουμε πως είναι και συμπατριώτης του.